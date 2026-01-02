6 người thiệt mạng trong biểu tình ở Iran, Mỹ lên tiếng cảnh báo

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ngày 2/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng "sẵn sàng hành động" nếu Iran thực hiện biện pháp cứng rắn để đối phó với những người biểu tình ôn hòa.

Iran chưa bình luận về phát biểu của ông Trump.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi 6 người thiệt mạng, gồm cả người dân và lực lượng hành pháp, trong các cuộc biểu tình kể từ ngày 31/12/2025, với quy mô lớn nhất tại Iran trong 3 năm qua, vốn bùng phát vì khó khăn kinh tế. Một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết 2 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tại thành phố Lordegan, ở tây nam Iran. Fars cũng đưa tin 3 người khác cũng thiệt mạng tại Azna và thêm 1 người tại Kouhdasht, tất cả đều nằm ở miền tây đất nước.

Hôm 1/1, các video đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều xe ô tô bị đốt cháy trong những cuộc đối đầu giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đánh dấu một làn sóng bất ổn kể từ khi các tiểu thương bắt đầu xuống đường vào cuối năm ngoái để phản đối cách chính phủ xử lý đợt sụt giá mạnh của đồng nội tệ và tình trạng giá cả tăng nhanh.

Nền kinh tế Iran đã gặp nhiều khó khăn trong nhiều năm kể từ khi Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt vào năm 2018, sau khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình.

Để ngăn chặn bạo lực leo thang, an ninh được siết chặt tại các khu vực ở Tehran, nơi các cuộc biểu tình khởi phát. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố chính phủ của ông sẽ lắng nghe những “yêu cầu chính đáng” của người biểu tình.

Mặt khác, Tổng công tố Mohammad Movahedi-Azad cũng cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây bất ổn sẽ phải đối mặt với điều mà ông gọi là “phản ứng dứt khoát”.