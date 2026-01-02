Hàng trăm cây rừng ở khu vực biên giới bị "bức tử"

Hàng trăm cây rừng xanh tốt có tuổi đời hàng chục năm dọc quốc lộ 14C, đoạn qua khu vực biên giới xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai, đang chết dần do bị kẻ gian cạo vỏ quanh thân. Đây là thủ đoạn nghi để lấn chiếm đất làm rẫy, gây bức xúc trong dư luận.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại hiện trường, nhiều cây rừng bị cạo một vòng vỏ quanh thân bằng dao. Hành động này được cho là nhằm ngăn chặn quá trình trao đổi chất dinh dưỡng của cây, khiến cây chết khô dần sau vài tháng.

Nhiều cây rừng bị cạo vỏ quanh thân đồng loạt tại xã Ia Mơ (Ảnh: Chí Anh).

Một người dân địa phương cho biết, đây là thủ đoạn tinh vi, khiến cây chết từ từ, khó bị phát hiện và dễ ngụy biện là do sâu bệnh, hạn hán hoặc các tác động tự nhiên nếu không kiểm tra kỹ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết vụ việc được lực lượng chức năng xã phối hợp kiểm lâm phát hiện vào cuối tháng 12/2025.

Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định tại tiểu khu 1.000 có 217 cây rừng bị kẻ gian cạo vỏ quanh thân, chủ yếu là dầu, xoài, cà chít. Các cây bị phá hoại có đường kính 10-60cm, thuộc lâm phần do UBND xã Ia Mơ quản lý, bảo vệ.

Mặc dù thời điểm kiểm tra của lực lượng chức năng các cây vẫn còn sống, nhưng nguy cơ bị chết và khai thác trái phép là rất cao.

Các cây rừng đang chết dần do bị kẻ gian "bức tử" (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Thắng nhận định đây là vụ phá rừng với quy mô lớn, các đối tượng thực hiện hành vi rất manh động. Dù lực lượng chức năng đã phát hiện, nhưng lợi dụng đêm tối, kẻ gian vẫn quay lại tiếp tục phá hoại cây rừng.

"Nhiều người xót xa khi cánh rừng đang xanh tốt nhưng các đối tượng thẳng tay "bức tử". Địa phương nghi ngờ đây là hành vi phá hoại để lấn chiếm đất rừng làm rẫy", ông Thắng nhấn mạnh.

Tình trạng "bức tử" này đã diễn ra nhiều năm nay ở xã biên giới Ia Mơ (Ảnh: Chí Anh).

Trước tình trạng nghiêm trọng này, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với công an và xã Ia Mơ khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, lực lượng kiểm lâm được chỉ đạo tăng cường phối hợp với công an và chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.