"Ưu tiên cao nhất là bảo đảm tuyệt đối tính mạng người dân trong mưa lũ"

Trưa 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về công tác ứng phó mưa lũ trên địa bàn.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết mưa lớn kéo dài những ngày qua gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi, làm hư hỏng các tuyến giao thông, cô lập nhiều khu dân cư, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với thành phố Đà Nẵng về công tác ứng phó mưa lũ (Ảnh: Phan Toàn).

Do mưa lớn khiến gần 67.000 hộ bị ngập lụt; 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn và 29 xã, phường ngập nặng.

Đến sáng 29/10, các xã, phường đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn được triển khai với tinh thần chủ động, quyết liệt và linh hoạt theo mô hình chính quyền 2 cấp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, tặng quà đến người dân vùng ngập lụt tại phường Điện Bàn Đông (Ảnh: Tân An).

Thành phố đã xây dựng các phương án ứng phó chi tiết đến từng cụm dân cư, tính toán kỹ lưỡng từ khâu di dời, bố trí nơi ở tạm, cung ứng lương thực, thực phẩm cho đến việc ổn định đời sống dân sinh sau thiên tai.

Các hoạt động sơ tán, cứu trợ được triển khai đồng bộ, kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thành phố Đà Nẵng đã huy động tổng lực tổ chức ứng cứu gồm hơn 7.800 người và 19 phương tiện chuyên dụng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh ưu tiên cao nhất hiện nay là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân. Các địa phương không được chủ quan, lơ là, phải chủ động mọi phương án ứng phó, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất.

Ông yêu cầu Đà Nẵng cần kịp thời bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để người dân không thiếu đói, không bị cô lập khi mưa lớn kéo dài.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan huy động tổng lực cả hệ thống chính trị, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai. Triển khai phương châm “4 tại chỗ” một cách thực chất, linh hoạt, hiệu quả, nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị sau khi nước rút, các địa phương chủ động phun khử khuẩn và xử lý môi trường, Bộ Y tế phải tiếp tục chỉ đạo nếu cần thiết.

Theo Phó Thủ tướng, việc khảo sát, đánh giá phải kết hợp giữa các bộ, ngành và viện nghiên cứu để xây dựng mô hình ứng phó dài hạn. Trong đó bao gồm thủy lợi, giao thông miền núi và bờ biển, xác định nơi có thể cải tạo hoặc cần tránh theo quy luật tự nhiên.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra bờ biển phường Hội An Đông (Ảnh: Tân An).

Chiều 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đi thăm hỏi, tặng quà người dân bị cô lập trong vùng lũ ở phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để bảo đảm các điểm bị ngập vẫn tiếp cận được, lương thực, thực phẩm, phương tiện vận chuyển luôn sẵn sàng.

Các phương án phối hợp và thông tin liên lạc phải được duy trì liên tục, để mọi tình huống có thể ứng phó kịp thời. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã đến kiểm tra khu vực bờ biển bị sạt lở tại bờ biển An Bàng, thuộc phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.