Giải cứu 6 người dân mắc kẹt nhiều ngày trong mưa lũ ở Quảng Trị

Tối 29/10, Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị giải cứu thành công 6 người dân bị mắc kẹt trong mưa lũ.

Khoảng 15h45 cùng ngày, cơ quan công an nhận tin báo có 6 người bị mắc kẹt tại khu vực rừng tràm xã Hiếu Giang. Nhóm người này bị cô lập suốt 2 ngày qua do nước lũ dâng cao, đã hết lương thực, nước uống.

Lực lượng chức năng giải cứu người dân mắc kẹt do mưa lũ (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đơn vị công an tại Quảng Trị đã huy động 2 xe chuyên dụng, 1 ca nô cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án giải cứu.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa thành công 6 người mắc kẹt ra khỏi vùng nguy hiểm.

Những ngày qua, tại Quảng Trị có mưa to đến rất to, đặc biệt là khu vực phía Nam tỉnh này. Mưa lớn khiến nước sông, suối dâng cao, gây chia cắt nhiều nơi, gần 700 căn nhà ở các xã vùng trũng thấp bị ngập trong nước.