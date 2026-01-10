Nữ sinh lớp 10 tử vong bất thường sau khi tan học ở TPHCM

Tối 9/1, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tân Đông Hiệp lấy lời khai, điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ sinh lớp 10.

Nữ sinh được đưa vào Trung tâm y tế khu vực Dĩ An cấp cứu, nhưng không qua khỏi (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nạn nhân là M.T.T.L. (16 tuổi, ngụ phường An Phú, TPHCM), học sinh lớp 10 của một trường THPT tại phường Tân Đông Hiệp (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khoảng 17h cùng ngày, L. tan học và chạy xe về nhà bạn trong khu dân cư Biconsi, phường Tân Đông Hiệp. L. chơi ở nhà bạn một lúc rồi ra về. Trong lúc dắt xe, L. bất ngờ loạng choạng ngã xuống đường và có những biểu hiện bất thường.

Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa vào Trung tâm y tế khu vực Dĩ An cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp đến lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh ở hiện trường để điều tra vụ việc.