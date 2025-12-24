Khánh thành ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” tại Đà Nẵng

Chiều 24/12, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà đầu tiên cho gia đình anh Alăng Đích tại xã Avương, đánh dấu bước khởi đầu của "Chiến dịch Quang Trung" nhằm hỗ trợ người dân vùng thiên tai tại địa phương này.

Ngôi nhà của anh Alăng Đích được xây dựng kiên cố theo tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, tường cứng, mái cứng), đảm bảo an toàn và bền vững trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng cao.

Lãnh đạo công an và UBND thành phố Đà Nẵng cắt băng khánh thành ngôi nhà mới của anh Alăng Đích (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ông Briu Quân, Bí thư Đảng ủy xã Avương, cho biết vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào sáng 2/11 tại thôn Atêếp đã khiến hơn 20 hộ dân bị vùi lấp, hư hỏng tài sản, trong đó 11 hộ mất nhà ở hoàn toàn.

"Chiến dịch Quang Trung" đã kịp thời hỗ trợ xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại. Đáng chú ý, chỉ sau 15 ngày khởi công (ngày 9/12), ngôi nhà đầu tiên đã được hoàn thành và bàn giao.

Ông Briu Quân cho biết thêm, một ngôi nhà khác sẽ hoàn thành trước ngày 31/12, và tất cả các ngôi nhà còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và ngành công an động viên gia đình anh Alăng Đích trong ngôi nhà mới (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ công an và các lực lượng phối hợp trong điều kiện địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn và thời tiết khắc nghiệt.

Các lực lượng đã bám địa bàn, thực hiện phương châm "3 cùng" với nhân dân, làm việc ngày đêm để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và chính quyền địa phương.

Bà khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" đang được triển khai nghiêm túc, thực chất, đúng tiến độ, đảm bảo không để người dân nào bị bỏ lại phía sau thiên tai.

Dịp này, Bộ Công an đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi căn nhà xây mới do lực lượng công an trực tiếp thi công.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo thành phố và Công an Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương đã tặng quà mừng tân gia, chung vui cùng gia đình anh Alăng Đích trong ngày nhận nhà mới.