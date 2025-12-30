Thủ tướng: “Hỗ trợ người dân chủ yếu bằng tài chính, đảm bảo minh bạch”

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung, sáng 30/12.

Do bão, lũ cuối năm 2025, tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại và 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung (Ảnh: Đoàn Bắc).

Với mục tiêu Tết này mỗi hộ dân đều phải có nhà đón Tết, Thủ tướng đã phát động "Chiến dịch Quang Trung", với mục tiêu đến ngày 31/12 hoàn thành sửa chữa tất cả nhà cho người dân có nhà phải sửa chữa và đến ngày 31/1/2026 hoàn thành xây mới toàn bộ nhà cho hộ dân phải xây dựng lại.

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đã vào cuộc thần tốc. Do đó, chỉ sau hơn 1 tháng phát động, đến ngày 30/12, tại các tỉnh đã hoàn thành sửa chữa 34.759 ngôi nhà, đạt 100% mục tiêu đề ra.

Cùng với đó, các địa phương đã khởi công xây mới 1.597 ngôi nhà, đạt 100%, trong đó đã hoàn thành 671 nhà (đạt 42%), số nhà đang xây sẽ được hoàn thành trong tháng 1/2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đánh giá "Chiến dịch Quang Trung" có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo cao cả và được mọi chủ thể tham gia với tất cả tinh thần, trách nhiệm, tình cảm đối với người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Hiện nay, giai đoạn 1 của chiến dịch đã hoàn thành mục tiêu. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cam kết tiếp tục thúc đẩy để hoàn thành đạt và vượt toàn bộ mục tiêu của Chiến dịch và kế hoạch Thủ tướng giao để mọi người dân đều có nhà đón Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã.

Chỉ sau 1 tháng phát động đã cơ bản hoàn thành 100% sửa chữa nhà cho người dân; 100% số nhà phải xây mới đã được khởi công, hoàn thành 42% và cam kết sẽ hoàn thành trước 25/1/2026.

Cho biết việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung" hiện không có khó khăn, vướng mắc đáng kể, nên với tinh thần "thừa thắng xông lên", Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai huy động tổng lực, phấn đấu đến ngày 15/1/2026 hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung", lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Cùng với thúc đẩy "Chiến dịch Quang Trung", Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân nếu có các khó khăn trong cuộc sống.

“Yêu cầu việc hỗ trợ người dân chủ yếu bằng tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực”, Thủ tướng quán triệt.