Vụ án Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2: Khởi tố 10 bị can, thu trên 39 tỷ đồng

Thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, đưa ra tại cuộc họp báo do Ban Nội chính Trung ương tổ chức chiều 25/12.

Theo ông Toản, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi phạm tội của các đối tượng tại dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 đã gây lãng phí 762 tỷ đồng.

“Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và đang được tập trung rất cao”, ông Toản nói.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an (Ảnh: Phùng Minh).

Trước đó, kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có quy mô bệnh viện 1.000 giường, tổng mức đầu tư 4.990 tỷ đồng.

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 cũng có quy mô bệnh viện 1.000 giường, tổng mức đầu tư 4.968 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, số tiền thiệt hại và lãng phí tại hai dự án này lên đến hơn 1.200 tỷ đồng.

Trong đó, kết luận nêu rõ trách nhiệm thuộc Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, các đơn vị, cá nhân trực tiếp liên quan.

Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 dở dang, bỏ hoang nhiều năm (Ảnh: Thái Bá).

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đến Bộ Công an để xem xét, điều tra xử lý.

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng được phân công phụ trách hai dự án theo từng thời kỳ liên quan đến các vi phạm, sai phạm nêu trong kết luận.

Hồi đầu tháng 6, Bộ Công an đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 5 bị can cùng tội danh nêu trên.

Các bị can này gồm: Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Dinh dưỡng SHT; Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán Ban Quản lý dự án Kinh tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế; Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế; Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế.

Đến ngày 29/9, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung 2 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố là 7 người.

Sáng 19/12 vừa qua, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Đây là hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.