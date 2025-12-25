Nga duyệt kế hoạch trả đũa mạnh mẽ nếu tài sản bị tịch thu

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak (Ảnh: Tass).

“Một kế hoạch liên quan đã được soạn thảo, và sẽ được thực hiện nếu những trường hợp như vậy phát sinh”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24.

Ông Novak cũng nhấn mạnh rằng phản ứng của Nga sẽ đủ mạnh. “Một sắc lệnh tổng thống liên quan đã được thông qua, cho phép đáp trả tương xứng nếu những quyết định như vậy được đưa ra. Tất nhiên, điều này sẽ được thực hiện trên cơ sở các phán quyết của tòa án”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng những nỗ lực tịch thu tài sản của Nga ở châu Âu là hành động chiếm đoạt. Người đứng đầu nhà nước cũng nhấn mạnh rằng Nga sẽ tự bảo vệ mình tại tòa nếu tài sản của nước này bị tịch thu.

Liên minh châu Âu và các nước G7 đã đóng băng khoảng 300 tỷ euro tài sản của Nga. Khoảng 180 tỷ euro được giữ tại quỹ ký thác của Bỉ là Euroclear. EU gần đây đã không thể nhất trí về việc dùng tài sản bị đóng băng của Nga dưới danh nghĩa “khoản vay bồi thường” cho Ukraine.

Vào ngày 12/12, Tòa Trọng tài ở Moscow đã nhận một đơn kiện do Ngân hàng Trung ương Nga đệ trình chống lại Euroclear, yêu cầu bồi thường 18.200 tỷ ruble (230,38 tỷ USD). Số tiền này bao gồm quỹ bị phong tỏa của ngân hàng trung ương, giá trị chứng khoán bị đóng băng và lợi nhuận bị mất. Ngân hàng Trung ương Nga cũng đang xem xét theo đuổi biện pháp pháp lý tại tòa án quốc tế và các thủ tục trọng tài, sau đó thực thi các phán quyết đó tại các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Ngoài ra, trong bài trả lời phỏng vấn, ông Novak nhận định nền kinh tế Nga đang tăng trưởng nhanh gấp 3 lần so với khu vực đồng euro, điều này được phản ánh qua các số liệu tăng trưởng GDP cho thấy Nga tăng 9,7% trong 3 năm qua, trong khi khu vực đồng euro chỉ tăng 3,1%.

Ông Novak lưu ý rằng năm nay, bất chấp những bất định đang diễn ra của kinh tế toàn cầu, các cuộc chiến thương mại và áp lực trừng phạt chưa từng có, nền kinh tế Nga vẫn thể hiện khả năng chống chịu.

Ông cũng nêu ra các động lực chính của nền kinh tế Nga, bao gồm ngành chế tạo, cơ khí, sản xuất dược phẩm, cũng như sản xuất máy tính, phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin. Ông Novak cho biết các ngành công nghiệp sáng tạo cũng đang mở rộng.

“Đây là những lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao. Điều này rất tích cực và cho thấy những thay đổi mang tính cơ cấu đang diễn ra trong nền kinh tế của chúng ta”, Phó Thủ tướng nói thêm.

Mặt khác, ông Novak khẳng định lĩnh vực năng lượng của Nga đang ứng phó thành công với các lệnh trừng phạt của phương Tây, tìm được các đối tác và người mua mới cho các nguồn tài nguyên năng lượng.

“Các hạn chế trừng phạt luôn tạo ra sự bất định, đặc biệt trong giai đoạn ban đầu sau khi được áp đặt, bởi vì chúng đòi hỏi những thích ứng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy quá trình thích ứng thực sự diễn ra, và các đối tác mới cũng như những điểm hợp tác mới đã được tìm thấy”, ông nói.

“Hàng hóa của chúng ta có nhu cầu trên thị trường toàn cầu, đặc biệt là các mặt hàng năng lượng. Tất nhiên, chúng ta cũng đang phát triển thương mại công nghệ cao, nhưng nhìn chung chúng tôi vẫn nằm trong số những nhà sản xuất lớn nhất thế giới trên thị trường tài nguyên năng lượng”, ông Novak nói thêm.