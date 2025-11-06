Sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân xóm Núi, nơi từng sạt lở làm 11 người chết

Tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có 2 tổ dân phố Thành Phát và Thành Đạt với hàng trăm hộ dân sinh sống. Khu vực người dân xây nhà nằm trên sườn núi Hòn Rớ, nên được gọi quen thuộc là xóm Núi.

Những ngôi nhà ở xóm Núi được xây dựng cheo leo trên sườn dốc. Năm 2018, khu vực này từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 11 người thiệt mạng, nhiều căn nhà bị hư hỏng, sập hoàn toàn.

Khu vực từng xuất hiện dòng chảy lớn, cuốn đất đá đổ xuống, vùi lấp nhiều ngôi nhà của người dân xóm Núi.

Dự báo những ngày tới, Khánh Hòa sẽ có mưa lớn, khiến khu vực này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Chính quyền phường Nam Nha Trang đã cử lực lượng gõ cửa từng nhà ở xóm Núi, vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Người dân xóm Núi dùng dây thừng chằng chống nhà cửa, đổ nước, cát lên mái tôn để gia cố trước khi đi đến khu vực tránh trú do phường Nam Nha Trang bố trí.

Anh Ngô Hoàng Thành, một hộ dân sinh sống tại xóm Núi cho biết năm 2018, nơi đây từng xảy ra vụ sạt lở rất lớn. Khi đó, trong nhà anh có 6 người, nhưng chỉ 5 người kịp thoát thân, còn em trai anh không may bị cuốn trôi, tử vong.

“Từ trận sạt lở ấy, mỗi khi nghe tin bão lũ, gia đình tôi đều chủ động đi nơi khác tránh trú”, anh Thành chia sẻ.

Các công tơ điện tại xóm Núi được lắp đặt ngoài trời, thiếu thiết bị bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Sau khi được vận động, hầu hết người dân xóm Núi đã khóa cửa, rời khỏi khu vực này để đến nơi ở an toàn hơn.

Ông Được (65 tuổi), một hộ dân xóm Núi, cho biết từ chiều và tối 5/11, ông đã được vận động rời nhà để đi tránh trú ở nơi khác, phòng nguy cơ sạt lở.

"Nghe chính quyền yêu cầu rời đi, tôi và nhiều người dân khác trong xóm đều vui vẻ chấp hành, vì như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình", ông Được nói.

Một người phụ nữ lớn tuổi được lực lượng Bộ đội Biên phòng đưa đến nhà văn hóa tổ dân phố Thành Đạt, phường Nam Nha Trang để tránh trú.

Ông Ngô Trí Dũng, Phó trưởng Phòng Kinh tế phường Nam Nha Trang, cho biết tổng số hộ được sơ tán trong đợt này gần 500 hộ với hơn 1.600 nhân khẩu. Trong đó, những khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở sẽ được sơ tán trước 9h ngày 6/11, số còn lại sẽ bị bắt buộc rời đi trước 15h cùng ngày.

"Đây là sơ tán bắt buộc. Nếu đến 15h ngày 6/11 người dân không tự chấp hành rời đi, chúng tôi sẽ cưỡng chế. Tại nơi tránh trú, địa phương bố trí đầy đủ chỗ ăn, chỗ ở cho bà con", ông Dũng cho hay.

Khu vực người dân xóm Núi xây nhà ở, sinh sống (chấm xanh) (Ảnh: Google Maps).