Chính phủ Venezuela bàn cách “giải cứu” Tổng thống Maduro

Tổng thống Nicolas Maduro bị áp giải tới tòa ở New York (Ảnh: ABC News).

Truyền hình Venezuela đưa tin, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, ngày 7/1 đã chủ trì một “cuộc họp quan trọng” của liên minh chính trị tại Venezuela.

Nội dung cuộc họp liên quan đến việc “giải cứu” Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores.

Trong cuộc họp, một "kế hoạch giải cứu người đứng đầu nhà nước Venezuela và đệ nhất phu nhân" đã được thảo luận.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez cùng các thống đốc, nghị sĩ, thị trưởng và các quan chức cấp cao khác đã tham dự cuộc họp.

Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình sau cuộc đột kích của Mỹ, bà Rodriguez, khi đó là Phó Tổng thống Venezuela, đã kêu gọi “trả tự do ngay lập tức” cho Tổng thống Maduro và vợ ông, đồng thời khẳng định “Tổng thống Nicolas Maduro là tổng thống duy nhất của Venezuela”.

Cùng với các quan chức cấp cao khác, bà Rodriguez mô tả việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân Flores là một “vụ bắt cóc”, và vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Venezuela.

Tổng thống Maduro và vợ đã bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự bất ngờ của Mỹ diễn ra vào giữa đêm khuya, rạng sáng 3/1. Venezuela xác nhận cuộc đột kích khiến hơn 100 người thiệt mạng, trong khi vợ chồng Tổng thống Maduro bị thương.

Tổng thống Maduro và vợ lần đầu ra hầu tòa tại tòa án liên bang ở New York vào ngày 5/1, với những cáo buộc từ Mỹ rằng họ liên quan tới hành động buôn bán ma túy.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng các cáo buộc này để biện minh cho việc bắt giữ ông Maduro và vợ. Cả 2 người đều mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc từ phía Washington.

Tại phiên toà, ông Maduro cũng tuyên bố mình là Tổng thống của Venezuela, trong khi bà Flores giới thiệu bản thân trước thẩm phán là “Đệ nhất phu nhân của Cộng hòa Venezuela”.

Cả ông Maduro và bà Flores đều không nhận tội trong phiên tòa đầu tiên. Họ khẳng định mình hoàn toàn “vô tội” và bác bỏ các cáo buộc do Mỹ đưa ra.

Tại tòa, ông Maduro khẳng định mình vẫn là Tổng thống của Venezuela. Tuyên bố này là tín hiệu cho thấy cuộc chiến pháp lý sắp tới sẽ xoay quanh những câu hỏi rằng liệu ông Maduro có thể viện dẫn quyền miễn trừ truy tố với cương vị là nguyên thủ của một quốc gia hay không.

Mỹ lập luận rằng họ không công nhận ông Maduro là tổng thống của Venezuela sau cuộc bầu cử năm 2018. Tuy nhiên, phía Venezuela phản bác rằng Mỹ không có thẩm quyền tài phán để đưa ra tuyên bố như vậy và rằng ông Maduro vẫn được hưởng quyền miễn trừ với tư cách là lãnh đạo của một quốc gia.

Ngoài việc thách thức bản cáo trạng trên cơ sở quyền miễn trừ, luật sư của ông Maduro nói với tòa hôm 5/1 rằng thân chủ của ông sẽ khiếu kiện vụ “bắt cóc quân sự” nhà lãnh đạo này. Hành động này có thể bị coi là không tuân thủ luật pháp quốc tế.

Nếu đội ngũ của ông Maduro không thể khiến bản cáo trạng bị bác bỏ, các chuyên gia pháp lý cho rằng ông vẫn có thể khiếu nại nội dung cáo buộc mà Mỹ đưa ra.

Bản cáo trạng của Mỹ có rất ít các sự kiện bị cho là có liên quan trực tiếp đến ông Maduro về hoạt động buôn bán ma túy, nên các công tố viên của phía Washington sẽ phải đưa ra bằng chứng cụ thể. Nếu họ không làm được điều đó, các cáo buộc chống lại ông Maduro sẽ không đủ sức thuyết phục.

Sau phiên tòa đầu tiên, cả ông Maduro và bà Flores tiếp tục bị giam giữ. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 17/3.

Nhiều người Venezuela và cả người Mỹ đã xuống đường biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ. Họ cũng kêu gọi trả tự do cho Tổng thống Maduro và vợ.

Chính phủ các nước, trong đó có Nga và Trung Quốc, cũng kêu gọi Mỹ trả tự do cho vợ chồng Tổng thống Maduro, đồng thời lên án hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela.