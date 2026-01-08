Mua patê hộp làm bữa sáng, người mẹ nghẹn lòng khi đọc tin về "thịt bẩn"

Sau thông tin về hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch bị phát hiện và tiêu hủy được đăng tải trên VTV, một bộ phận người dân bày tỏ sự lo lắng khi liên hệ thông tin này với các sản phẩm thực phẩm đóng hộp quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, một số người cho biết gia đình họ có sử dụng và tích trữ các sản phẩm đồ hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long để chế biến bữa ăn.

Trước những thông tin đang được cơ quan chức năng làm rõ, người tiêu dùng mong muốn sớm có kết luận chính thức để bảo đảm quyền lợi và sự an tâm khi sử dụng sản phẩm.

Người trẻ hoang mang khi biết thực phẩm “bẩn” đội lốt món ăn ưa thích

Sản phẩm đóng hộp patê cột đèn Hải Phòng ở trong căn bếp (Ảnh: Quỳnh Chi).

T.Q.C. (22 tuổi, Hà Nội) cho biết thường xuyên mua và sử dụng các sản phẩm đồ hộp để nấu ăn, trong đó có patê cột đèn Hải Phòng.

Sau khi theo dõi phóng sự của VTV phát sóng ngày 7/1, chị cho biết không khỏi lo lắng khi liên hệ những thông tin được phản ánh với các sản phẩm đồ hộp mà gia đình đang sử dụng hằng ngày.

“Tôi khá thích ăn patê nhưng việc tự làm rất tốn công. Patê đóng hộp bán trong siêu thị có giá khoảng 25.000 đồng/hộp nên tôi thường mua tích trữ vì hạn sử dụng dài và có thể chế biến được nhiều món. Khi xem phóng sự, tôi cảm thấy lo lắng và mong sớm có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng để biết liệu các sản phẩm mình từng sử dụng có bảo đảm an toàn hay không”, T.Q.C. chia sẻ.

Tương tự, một nam sinh đang sinh sống và học tập xa gia đình cho biết do không có nhiều điều kiện nấu nướng cầu kỳ, các sản phẩm đồ hộp, trong đó có patê, thường được lựa chọn cho những ngày bận rộn.

P.H.P. (22 tuổi, Hải Phòng) cho hay trước đây tin tưởng lựa chọn sản phẩm vì cho rằng đây là mặt hàng của doanh nghiệp có thương hiệu, được bày bán công khai trên thị trường.

Sau khi theo dõi các thông tin phản ánh trên VTV, nam sinh này cho biết cảm thấy lo lắng và mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ để người tiêu dùng có căn cứ yên tâm khi sử dụng sản phẩm.

Tránh ăn sáng ngoài vì lo thực phẩm bẩn, người mẹ nghẹn lòng vì đồ hộp

Vào buổi sáng, chị V.T.N. (Quảng Ninh) thường dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn cho con trước khi đến trường.

Lo ngại các hàng quán bán đồ ăn sáng trước cổng trường có thể tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, người mẹ này lựa chọn nấu những món đơn giản tại nhà như mì tôm, bánh mì, trứng, với suy nghĩ ăn uống tại nhà sẽ yên tâm hơn.

Trong số các thực phẩm được sử dụng để chế biến bữa sáng cho con có một số sản phẩm đồ hộp đang được bày bán trên thị trường, trong đó có patê Cột đèn Hải Phòng của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Sáng nay, khi theo dõi thông tin trên mạng xã hội và báo chí liên quan đến vụ việc thực phẩm bị phản ánh không bảo đảm an toàn, chị N. cho biết cảm thấy lo lắng khi thấy hình ảnh những sản phẩm quen thuộc trong gian bếp gia đình xuất hiện trong các bài viết.

“Gia đình tôi luôn cố gắng hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn thực phẩm cho con. Khi đọc các thông tin phản ánh, tôi không khỏi lo lắng và mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ để người tiêu dùng có thể yên tâm”, chị N. chia sẻ.

Phản ứng của người dùng trên mạng xã hội

Nhiều tài khoản bày tỏ bức xúc vì thịt lợn "bẩn" đóng hộp (Ảnh: chụp màn hình)

Trên mạng xã hội, các thông tin liên quan đến vụ việc nhanh chóng lan truyền và thu hút sự quan tâm của dư luận.

Dưới nhiều bài đăng, không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng và băn khoăn, phản ánh tâm lý thận trọng của người tiêu dùng trước những thông tin đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Một tài khoản mạng xã hội cho rằng người tiêu dùng thường ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có thương hiệu để yên tâm sử dụng, đồng thời mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và những người sản xuất, kinh doanh tuân thủ pháp luật.

Một tài khoản khác chia sẻ, các sản phẩm đồ hộp từng được lựa chọn vì tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày, song khi theo dõi các thông tin phản ánh trên báo chí, người này cho biết cảm thấy lo lắng và mong sớm có kết luận chính thức.