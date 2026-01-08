Thủ tướng chỉ đạo sớm đàm phán với Nga về điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Tối 7/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Để đẩy nhanh tiến độ cho các dự án điện hạt nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, các vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng để giải quyết.

Bộ Công Thương chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng phương án đàm phán đối với các nội dung còn chưa thống nhất để trao đổi, đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền các vấn đề vướng mắc phát sinh để bảo đảm hoàn thành trong tháng 1.

Trong đó có việc triển khai Nghị quyết số 189 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, theo đúng tiến độ đã đề ra.

Bộ cũng chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ của Chính phủ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật liên quan, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các cơ quan liên quan trong quá trình trao đổi, đàm phán với các đối tác, kịp thời có ý kiến để thúc đẩy xử lý khó khăn, vướng mắc trong hợp tác đầu tư xây dựng các nhà máy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo (Ảnh: VGP).

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp thẩm quyền ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trong tháng 1; tiếp tục ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về nhà máy điện hạt nhân.

Bộ Tài chính được chỉ đạo chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát, đề xuất bổ sung nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh để triển khai dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các nhà máy, báo cáo Thủ tướng trong tháng 1.

Cùng đó, bộ phối hợp các bộ ngành liên quan, EVN, chủ động tổ chức đàm phán với các đối tác về hiệp định, thỏa thuận cung cấp tín dụng cho dự án Nhà máy điện Ninh Thuận 1, hoàn thành trong tháng 1, bảo đảm đồng bộ với hiệp định hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy; lập hội đồng thẩm định và thực hiện chậm nhất trong tháng này.

Lựa chọn các phương thức thanh toán, thực hiện giải phóng mặt bằng cho hai dự án, sớm di dời người dân để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong quý I/2026.

Việc triển khai cần gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí; làm tốt công tác tái định cư, bảo đảm người dân di dời đến nơi ở mới "an cư lạc nghiệp", có cuộc sống ổn định, ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.