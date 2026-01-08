36 ngày thanh tra phát hiện lãng phí 1.200 tỷ ở dự án Bạch Mai, Việt Đức

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong có báo cáo gửi Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

“Nhiều công trình gây lãng phí chưa được khắc phục, xử lý. Một số công trình kém chất lượng, nhưng vẫn được nghiệm thu, đưa vào sử dụng không bao lâu hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị cấp có thẩm quyền quyết liệt xử lý các công trình này và những tổ chức, cá nhân có liên quan”, cử tri Cà Mau kiến nghị.

Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Phương Hiếu).

Trả lời cử tri, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong cho biết thời gian qua đã chỉ đạo ngành thanh tra tập trung triển khai nhiều cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước nhằm đánh giá toàn diện về chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện trên các nội dung, lĩnh vực được thanh tra.

Dù được giao triển khai nhiều cuộc thanh tra phức tạp trong thời gian ngắn nhưng với bản lĩnh và quyết tâm, phương pháp tổ chức bài bản, khoa học, Thanh tra Chính phủ đều hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điển hình như năm 2025, trong 36 ngày Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành thanh tra hai dự án đầu tư cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Qua công tác thanh tra hai dự án trên, cơ quan này đã phát hiện nhiều sai phạm và lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

Trong 55 ngày, theo ông Phong, đã hoàn thành thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước đối với 563 dự án có khó khăn, vướng mắc theo chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý đối với 70 dự án với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng và hơn 255ha đất; các tỉnh, thành phố kiến nghị xử lý 490 dự án với số tiền hơn 267 tỷ đồng và 1,4ha đất.

Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

“Kết quả thanh tra dự án có khó khăn, vướng mắc là cơ sở để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn cho các dự án”, ông Phong cho hay.

Người đứng đầu Thanh tra Chính phủ cho biết đang tiếp tục tập trung triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước quản lý theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, cơ quan này đã chủ trì xây dựng Đề án 153 về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố. Đồng thời đôn đốc 5 địa phương (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tây Ninh) rà soát, báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 77/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024 của Quốc hội.

"Kết quả, 5 địa phương này đã tiến hành rà soát, xử lý 2.161 dự án, cơ sở nhà đất, đã hoàn thành việc xử lý, giải quyết 1.759 dự án, cơ sở nhà đất (đạt 81,4%), với tổng giá trị vốn đầu tư hơn 220.000 tỷ đồng, đưa hơn 6.000ha đất vào khai thác, sử dụng, mang lại hiệu quả tích cực”, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong trả lời cử tri.