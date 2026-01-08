Vụ quả đồi đổ ập giữa trời nắng: Hỗ trợ các nạn nhân gần 350 triệu đồng

Sáng 8/1, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, cho biết Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ người thân các nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thuộc thành phố này, hôm 14/11/2025.

Tại các gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, đã thăm hỏi, chia sẻ trước những mất mát to lớn; động viên thân nhân các nạn nhân nén đau thương, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng viếng hương nạn nhân vụ sạt lở đất (Ảnh: Bình An).

Đại tá Trần Hữu Ích đã trao số tiền hỗ trợ gần 350 triệu đồng, gồm: sổ tiết kiệm, tiền mặt tới các gia đình. Số tiền này do cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đóng góp cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBBank).

Theo Đại tá Trần Hữu Ích, đây không chỉ là sự giúp đỡ kịp thời về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sâu sắc nghĩa tình quân - dân, trách nhiệm và truyền thống “tương thân tương ái” đối với bà con vùng thiên tai.

Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Trong mọi tình huống, nhất là khi bà con gặp hoạn nạn do thiên tai, lực lượng vũ trang thành phố luôn xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng có mặt kịp thời, hỗ trợ nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các giải pháp hỗ trợ lâu dài.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ sạt lở đất (Ảnh: Bình An).

Đại diện các gia đình bày tỏ lòng biết ơn tới lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và các đơn vị đồng hành đã kịp thời động viên, hỗ trợ. Đây là nguồn động lực giúp các gia đình thêm niềm tin, nghị lực vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Như tin đã đưa, khoảng 9h30 ngày 14/11/2025, một quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bị sạt lở, đất đá trôi xa vài kilomet.

Vụ sạt lở khiến 3 người mất tích, nghi bị vùi lấp. Các trường hợp mất tích gồm ông Zơ Râm Nhô, bà Bríu Thị Tép và Hốih Zi Nú đều trú tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Đến chiều 19/11/2025, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Zơ Râm Nhô. Hai nạn nhân còn lại đến nay vẫn chưa tìm thấy. Vụ sạt lở cũng làm nhiều tài sản, xe máy, nương rẫy cùng hoa màu của người dân bị thiệt hại.