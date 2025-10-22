Hơn 200 người khăn gói rời làng tránh sạt lở

Nhà của anh Phạm Văn Chương (thôn Ba Lang, xã Ba Vinh) nằm dưới chân núi Gò Oát. Cứ tới mùa mưa bão, gia đình anh lại phập phồng lo sợ núi lở lấp nhà.

“Gần đỉnh núi có vết nứt lớn, nước chảy ra từ đó rất dễ sạt lở. Cứ tới mùa mưa bão là cả làng sợ sạt lở vùi lấp nhà cửa”, anh Chương chia sẻ.

Gia đình anh Chương cùng dân làng đến nhà văn hóa xã Ba Vinh trú tạm tránh nguy cơ sạt lở núi (Ảnh: Quốc Triều).

Vết nứt trên núi ngày càng lan rộng, nỗi lo của dân làng cũng lớn dần. Càng lo hơn khi dự báo cơn bão Fengshen (bão số 12) sẽ gây mưa lớn kéo dài.

Trước nguy cơ núi lở, chính quyền xã Ba Vinh đã vận động gia đình anh Chương cùng 60 hộ dân khác rời làng đến nơi trú tạm.

Sau một hồi suy tính, anh Chương cùng 3 người trong gia đình quyết định khăn gói rời làng đến nhà văn hóa xã. Không chỉ anh Chương, 60 hộ dân khác với hơn 200 nhân khẩu của thôn Ba Lang cũng sơ tán đến nơi ở tạm.

Trưa 22/10, gia đình anh Phạm Văn Hực cùng nhau nấu ăn tại sân nhà văn hóa xã Ba Vinh. Nghe chính quyền dự báo mưa kéo dài nên anh Hực mang theo quần áo, gạo, mì tôm đủ cho cả nhà dùng trong 3-4 ngày.

Theo anh Hực, nhà văn hóa được xây dựng kiên cố, lại cách xa chân núi Gò Oát nên ở đây rất an toàn. Tuy nhiên anh lo nếu xảy ra sạt lở sẽ vùi lấp nhà cửa.

Chính quyền địa phương kiểm tra, động viên người dân đang tạm trú tại nhà văn hóa xã Ba Vinh (Ảnh: Quốc Triều).

“Vết nứt trên núi được chúng tôi phát hiện cách đây 4 năm. Kể từ đó người dân trong thôn ai cũng lo sợ khi có mưa lớn. Cứ mưa là chúng tôi rời nhà tìm nơi ở tạm. Ở đây an toàn nhưng chẳng may núi lở thì tài sản của chúng tôi bị vùi lấp hết”, anh Hực nói.

Theo ông Phan Quang Đức, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, chính quyền địa phương đã kiểm tra và xác định 2 điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở trên núi Gò Oát.

“Một điểm có mạch nước ngầm lớn chảy ra khá bất thường, điểm thứ hai có vết nứt sâu 1m, dài khoảng 100m ngang sườn núi. Khu vực này có nhiều tảng đá to nằm rải rác, nếu sạt lở xảy ra sẽ làm đất đá trượt xuống khu dân cư bên dưới”, ông Đức thông tin.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, chính quyền địa phương đã vận động 61 hộ dân di dời đến nơi an toàn, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, chính quyền xã Ba Vinh mong muốn tỉnh xây dựng khu tái định cư giúp người dân thôn Ba Lang ổn định đời sống.