Sẽ có đoàn cứu hộ tiếp cận 14 công nhân bị cô lập, không còn gì để ăn

Liều mình bơi qua dòng lũ xin người dân đồ ăn

Lúc 13h ngày 21/11, anh Nguyễn Văn Duân (37 tuổi, quê Quảng Trị) - thành viên trong nhóm 4 công nhân bị cô lập tại dự án cao tốc đoạn qua địa bàn phường Đông Hòa cho biết, do đói quá, chịu không nổi, một người trong nhóm đã liều mình bơi qua dòng lũ xin đồ ăn của người dân và đã quay lại khu vực công trình an toàn.

“Chúng tôi được người dân cho 5 gói mì tôm, mấy anh em đều ăn mì sống để chờ cứu hộ. Tuy nhiên, có một công nhân 65 tuổi bị bệnh tiểu đường, ăn uống khó khăn nên chúng tôi rất lo cho sức khỏe của bác này”, anh Duân chia sẻ.

Công nhân bị cô lập trong lũ đang trông chờ lực lượng cứu hộ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo anh Duân, bản thân anh dù đang mệt lả nhưng vẫn cố gắng động viên các anh em chờ đợi người đến cứu.

Riêng nhóm 10 công nhân khác bị cô lập tại nút giao Phú Khê 1 (phường Đông Hòa) hiện vẫn chưa được đội cứu hộ tiếp cận.

Anh Nguyễn Bá Hưng (21 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) khẽ rên qua điện thoại với phóng viên Dân trí: “Chúng tôi đói và rất lạnh. Mong chị cùng mọi người hỗ trợ sớm với”.

Nam công nhân 65 tuổi bị bệnh tiểu đường, sức khoẻ đang giảm sút (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trưa cùng ngày, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, đội cứu hộ từ thành phố Hà Nội với 5 ca nô đang tìm cách tiếp cận phường Đông Hòa để cứu trợ người dân vùng cô lập.

Do đang bị tắc đường tại khu vực phường Tuy Hòa và lực lượng cảnh sát đang hỗ trợ, tạo điều kiện để nhóm cứu hộ đến được phường Đông Hòa.

Các công nhân đều đang rất mệt mỏi vì đói và lạnh (Ảnh: Uy Nguyễn).

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với anh Đậu Quốc Quân (đoàn cứu hộ đến từ thành phố Hà Nội) để thông báo về việc 14 công nhân đang mắc kẹt, cần hỗ trợ khẩn cấp tại phường Đông Hòa và gửi định vị của người gặp nạn tới đội cứu hộ.

“Chúng tôi đang di chuyển qua quãng đường bị tắc, khi đến được phường, anh em sẽ hạ thủy ca nô triển khai cứu hộ ngay”, anh Quân nói.

Phóng viên Dân trí tại Đắk Lắk đang nỗ lực kết nối thông tin giữa chính quyền, các đội cứu hộ và cả những người đang mắc kẹt để sớm ứng cứu những người này.

Người dân cùng công an hỗ trợ bà con bị cô lập

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp lực lượng chức năng chạy đua với lũ để cứu trợ người dân bị cô lập, mắc kẹt.

Thượng tá Trần Tuấn Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang tích cực, hỗ trợ bà con vùng bị ngập nặng tại xã Hòa Thịnh và có một số người dân tại thôn Vũng Rô (xã Hòa Xuân) sử dụng ca nô riêng để hỗ trợ cơ quan chức năng cứu người.

Người dân dùng ca nô để cùng lực lượng công an tham gia cứu hộ người bị cô lập trong lũ (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Người dân đã phối hợp tích cực để đưa một số người bị cô lập, bàn giao cho công an đưa về nơi tránh trú an toàn. Chúng tôi rất xúc động trước sự dũng cảm, tinh thần "tương thân tương ái" của bà con", Thượng tá Thanh chia sẻ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tại thôn Phú Phong (xã Hòa Thịnh) có hàng trăm người dân đang bị cô lập, trong đó có nhiều người già và trẻ em. Mưa trên địa bàn rất lớn, nước lũ chảy xiết gây không ít khó khăn cho lực lượng cứu hộ, tuy nhiên, các lực lượng đang căng mình để hỗ trợ người dân.

Các chiến sĩ công an đang căng mình hỗ trợ người dân (Ảnh: Thành Lê).

Như Dân trí đưa tin, nhóm 14 công nhân thi công tại dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam) đoạn qua phường Đông Hòa (Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) bị mắc kẹt do lũ, không còn đồ ăn, thức uống.

Nhóm công nhân đã gọi cầu cứu nhiều nơi và liên hệ đến phóng viên báo Dân trí để nhờ sự hỗ trợ. Ngay lập tức, phóng viên Dân trí đã liên hệ đến chính quyền phường Đông Hòa để ứng cứu các công nhân, tuy nhiên, do quá nhiều người cầu cứu nên đoàn cứu hộ của phường chưa tiếp cận được với các công nhân này.