Nghe tin đồn vỡ đập trên mạng, người dân hoảng hốt sơ tán trong đêm

Sáng 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang vào cuộc xử lý những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Trước đó, tối 20/11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vỡ đập Đồng Cam (xã Phú Hòa 1) khiến người dân vô cùng lo lắng, hoảng loạn. Xác định không có bất kỳ sự cố vỡ đập nào, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đăng phát thông báo chính thống để trấn an dư luận.

Thông tin vỡ đập Đồng Cam ở Đắk Lắk là bịa đặt (Ảnh: Thúy Diễm).

Tại xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) cũng xuất hiện thông tin cầu cứu trên mạng xã hội với nội dung “Cần đội cứu hộ ở buôn Knao gấp, nước đã dâng lên tới nhà dân… còn trẻ nhỏ và người già vẫn kẹt trong buôn”.

Lực lượng chức năng và Công an xã Dray Bhăng xuống buôn Knao để triển khai cứu hộ, tuy nhiên, khu vực này không có tình trạng nước lũ gây ảnh hưởng nhà dân.

Nhiều địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn trong tình trạng ngập (Ảnh: Minh Nguyễn).

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin lan truyền về việc đập thủy điện Buôn Tua Srah diễn biến không an toàn, gây hoang mang cho nhân dân vùng hạ du.

Ông Nguyễn Chí Luận, Chủ tịch UBND xã Nam Ka, do sợ thủy điện Buôn Tua Srah xả nước, gây lũ lụt nên chiều tối 20/11, người dân vùng trũng sơ tán lên vùng cao, khu vực quốc lộ 27 và sử dụng xe công nông, căng bạt để trú tạm.

Nghe tin đồn đập thủy điện Buôn Tua Srah xả nước gây lụt, người dân Đắk Lắk di chuyển đến nơi cao để trú ẩn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo ông Luận, khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương cùng phía công ty thủy điện đã tới thăm hỏi, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hướng dẫn bà con và người dân đã trở về nhà lao động sản xuất bình thường.

Theo thông báo ngày 21/11 của Công ty thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị quản lý, vận hành thủy điện buôn Tua Srah), tất cả các thiết bị và công trình thủy điện Buôn Tua Srah đều trong tình trạng làm việc an toàn, ổn định.

Các chế độ vận hành như hạ thấp mực nước hồ, cắt, giảm lũ cho hạ du đều được thực hiện theo đúng quy định, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho công trình và giảm lũ tối đa cho vùng hạ du.

Lưu lượng về hồ thủy điện Buôn Tua Srah đã giảm xuống dưới ngưỡng gây lũ, đang tiếp tục điều tiết giảm lũ cho hạ du.

Người dân căng bạt trên xe công nông để tránh trú (Ảnh: Uy Nguyễn).

Công ty thủy điện Buôn Kuốp thông tin, đơn vị luôn sẵn sàng bố trí xe đưa lãnh đạo địa phương và các hộ dân quan tâm đi kiểm tra hiện trạng công trình. Qua đó, sẽ có thông tin chính xác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và ổn định đời sống của nhân dân vùng hạ du, không lan truyền những tin đồn thất thiệt.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin việc sẽ xử lý nghiêm với đối tượng đăng tải các thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.