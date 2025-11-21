Dùng drone cứu thành công người bị lật thuyền trên sông

Trưa 21/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Ea Ô (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận đơn vị đang triển khai công tác cứu hộ đối với 2 người dân bị lật thuyền mất tích trên sông khi đi bắt cá.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 20/11, ông P.V.T. (44 tuổi) và ông H.V.A. (45 tuổi), cùng trú tại xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk, sử dụng thuyền đánh bắt cá trên sông Krông Pắk đoạn thuộc địa phận xã Ea Ô.

Dùng drone đưa người đàn ông dưới dòng nước chảy xiết lên bờ (Ảnh: Cắt từ clip).

Do mưa lớn, khoảng 22h cùng ngày, chiếc thuyền bị lật và gia đình không thể liên lạc với người gặp nạn.

Theo ông Bình, nhận tin báo, cơ quan chức năng của xã phối hợp với người dân sử dụng drone (thiết bị bay không người lái) ra tìm. Sau đó, phát hiện ông T. bị mắc kẹt trên sông, gần Cầu C7, xã Ea Ô và drone đã kéo ông T. ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Người đàn ông được cứu an toàn (Ảnh: Cắt từ clip).

"Người được cứu đã được đưa đến trạm y tế xã để theo dõi chăm sóc. Chính quyền xã Ea Ô và xã Vụ Bổn đang phối hợp cùng người dân tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại", ông Bình nói.