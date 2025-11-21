14 công nhân bị cô lập trong lũ cầu cứu khi không còn gì để ăn

Chia nhau mì tôm sống, cầm cự qua ngày

Tại dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam) đoạn qua phường Đông Hòa (Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) đang có 14 công nhân bị mắc kẹt do lũ, không còn đồ ăn, thức uống.

Anh Nguyễn Bá Hưng (21 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) cho biết anh cùng 9 công nhân bị mắc kẹt trong nước lũ tại nút giao Phú Khê 1 (phường Đông Hòa) từ ngày 19/11 đến nay.

Các công nhân bị mắc kẹt đã hết lương thực 2 ngày nay (Ảnh: Minh Nguyễn).

Theo anh Hưng, lương thực đã cạn kiệt, không còn gì để ăn nên mọi người đều rất lo lắng và mong muốn được cứu hộ càng sớm càng tốt. Lo lắng, anh Hưng đã điện thoại cầu cứu nhiều nơi và gọi đến phóng viên Dân trí đề nghị được hỗ trợ.

"Chúng tôi bị kẹt lại ở lán trại, xung quanh nước dâng cao nên không ra ngoài được. Hai ngày qua, tôi chỉ được ăn một gói mì tôm sống và hiện không còn gì để ăn. Do không có điện, sóng điện thoại chập chờn, nếu kéo dài, chúng tôi sẽ không cầm cự được, mong mọi người cứu giúp", anh Hưng thì thào khẩn khoản khi trao đổi với phóng viên Dân trí.

Cách nút giao Phú Khê 1 khoảng 2km, nhóm 4 công nhân lái xe lu tại dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong cũng trong tình trạng cạn kiệt đồ ăn, nước uống.

Các công nhân lái xe lu bị mắc kẹt chỉ biết ngồi trên xe chờ cứu trợ (Ảnh: Minh Nguyễn).

Anh Nguyễn Văn Duân (37 tuổi, quê Quảng Trị) cùng các công nhân khác chỉ biết ngồi trên xe lu, chờ đợi đội cứu hộ đến.

"Mấy hôm nay chúng tôi không còn gì để ăn, phải hứng nước mưa uống. Trong nhóm tôi có một người già sức khỏe giảm sút, mong lực lượng cứu hộ nắm bắt, kịp thời cứu trợ lương thực", anh Duân chia sẻ.

Anh Duân nói thêm những người làm thuê xa quê như anh, lần đầu bị mắc kẹt ở vùng lũ rất hoang mang. "Tôi chưa từng chứng kiến trận lũ lụt nào kinh hoàng như vậy, bốn bề đều là nước, mong nước rút chứ nước dâng nữa chúng tôi không biết làm sao", nam công nhân lo lắng.

Nhiều người dân đang chờ được cơ quan chức năng giải cứu (Ảnh: Minh Nguyễn).

Những lời cầu cứu từ nhóm công nhân được phóng viên Dân trí gửi đến ông Lê Văn Thìn, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa.

"Trên địa bàn một số khu vực nước dâng cao, lực lượng cứu hộ đang hoạt động hết công suất do có quá nhiều người cần cứu giúp. Riêng nhóm công nhân bị kẹt, tôi sẽ chỉ đạo anh em sớm tiếp cận để hỗ trợ", ông Thìn khẳng định.

Phóng viên Dân trí đang nỗ lực cùng phối hợp, kết nối thông tin giữa những người bị cô lập với cơ quan chức năng để những người bị mắc kẹt sớm được ứng cứu.

Người xa quê cầu cứu khi mất liên lạc với người nhà vùng lũ

Mất liên lạc với người nhà đang bị chìm ngập trong nước lũ, nhiều người xa quê như "ngồi trên lửa" và phải liên tục gọi điện thoại cầu cứu cơ quan chức năng.

Nước vẫn ngập, nhiều người lo lắng khi không liên lạc với người thân (Ảnh: Minh Nguyễn).

Anh Nguyễn Khắc Hạnh (39 tuổi, trú tại TPHCM) cho biết gia đình anh có 5 người bị mắc kẹt do lũ tại thôn Đông Thạnh (cũ), xã Tuy An Tây (tỉnh Đắk Lắk) và anh bị mất liên lạc với gia đình.

"Tôi có lúc liên lạc được lúc không với gia đình, tôi đang rất lo khi bố mẹ, em dâu và 2 cháu sinh đôi 3 tuổi mắc kẹt. Lần gần nhất bố tôi có nhắn tin một dòng rằng "cứu", tôi rất lo và mong cứu hộ đến càng sớm càng tốt", anh Hạnh nói.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai cứu hộ người dân vùng bị ngập sâu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Còn chị Nguyễn Ngọc Nga (37 tuổi, trú xã Tuy An) đang ở xa nhà và rất nóng ruột khi mất liên lạc với người thân. “Nhà bố mẹ tôi ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh bị mắc kẹt trong lũ từ tối 19/11 đến nay. Lực lượng cứu hộ đã đưa 2 người thân của tôi đi sơ tán, còn mẹ và anh trai vẫn đang chờ. Đây là trận lụt kinh hoàng nhất mà tôi từng chứng kiến”, chị Nga trao đổi.

Công tác cứu hộ đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai tại khu vực nước chảy xiết, bị ngập sâu như xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa.