Bị chê mặc phản cảm ở tuổi U60, Jennifer Lopez phản bác chấn động

Jennifer Lopez được xem là một trong những biểu tượng gợi cảm hàng đầu của làng giải trí thế giới. Điều này thể hiện rõ qua cách cô lựa chọn trang phục khi biểu diễn, tham dự sự kiện hay chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Ở tuổi 56, nữ ca sĩ vẫn trung thành với lối sống phóng khoáng và phong cách thời trang táo bạo đã theo đuổi suốt nhiều thập kỷ.

Jennifer Lopez vẫn thể hiện vũ đạo bốc lửa, khoác những bộ cánh gợi cảm lên sân khấu ở tuổi 56 (Ảnh: Getty).

Hiện tại, ngôi sao thế hệ 6X đang tất bật với chuyến lưu diễn Up All Night. Trong các đêm diễn, Jennifer Lopez thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục bó sát, cắt xẻ mạnh, khoe trọn đường cong và trình diễn đầy năng lượng bên cạnh dàn vũ công ăn mặc gợi cảm.

Trước đó, cô từng gây chú ý khi diện bodysuit (trang phục liền) khoét cao trong một lễ hội âm nhạc tại Tây Ban Nha. Không chỉ trang phục, những động tác vũ đạo táo bạo, mang tính gợi cảm cao của nữ ca sĩ trên sân khấu cũng tạo nên nhiều tranh cãi.

Thông qua âm nhạc và phong cách trình diễn, Jennifer Lopez muốn thể hiện hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập sau đổ vỡ tình cảm. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến cuộc ly hôn giữa cô và tài tử Ben Affleck hồi năm ngoái. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: “Tình yêu tôi muốn, tình yêu tôi cần, bắt đầu từ chính tôi”.

Jennifer Lopez khẳng định, cô tự tin vào dáng vóc của mình và không có ý định "giấu" chúng đi (Ảnh: News).

Tuy nhiên, phong cách trình diễn gợi cảm của Jennifer Lopez cũng khiến cô không ít lần đối mặt với những bình luận gay gắt. Một bộ phận khán giả cho rằng ở độ tuổi U60, giọng ca Let’s Get Loud không còn phù hợp với những bộ trang phục hở hang, khêu gợi. Đáng chú ý, nhà báo - bình luận viên Megyn Kelly từng công khai gọi Jennifer Lopez là “ngôi sao khiêu dâm” vì cho rằng các màn biểu diễn của cô mang tính khiêu khích quá mức.

Trước những nhận xét này, không ít ý kiến lên tiếng chỉ trích Megyn Kelly, cho rằng cô có thái độ phán xét độc hại và thể hiện sự kỳ thị đối với phụ nữ trung niên muốn khẳng định sự tự tin, quyến rũ của bản thân. Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự ủng hộ Jennifer Lopez, cho rằng phụ nữ không nên bị áp đặt khuôn mẫu về tuổi tác và cách ăn mặc.

Một khán giả bình luận: “Tại sao cô ấy không thể làm điều mình muốn? Không phải cứ lớn tuổi là phải mặc kín đáo, nhàm chán. Tuổi 50 được xem là giai đoạn tự tin và tuyệt vời nhất, vậy tại sao lại lãng phí nó? Nếu không thích, bạn hoàn toàn có thể không xem”.

Giọng ca 56 tuổi tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt, yêu bản thân để sở hữu hình thể bốc lửa (Ảnh: Getty).

Trong đêm mở màn chuỗi biểu diễn Jennifer Lopez: Up All Night Live mới đây tại Las Vegas (Mỹ), nữ ca sĩ cũng trực tiếp đáp trả các ý kiến tiêu cực. Jennifer chia sẻ rằng cô đã quen với những lời chỉ trích và không để chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

“Tôi có thể bỏ qua phần lớn những ý kiến tiêu cực và tôi đã làm điều đó từ lâu rồi. Chúng thực sự không có nhiều ý nghĩa. Tôi cũng thường nói với các con mình như vậy”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo Jennifer Lopez, một số bình luận thậm chí khiến cô bật cười, xoay quanh việc cô ăn mặc không phù hợp với tuổi tác hay quá táo bạo trên sân khấu. “Tôi chỉ đáp lại rằng, nếu bạn có được vóc dáng như tôi, có lẽ bạn cũng sẽ tự tin như vậy”, Jennifer nói trước khán giả trong đêm diễn mở màn, đồng thời thể hiện sự thoải mái và tự tin với hình ảnh của bản thân.

Jennifer Lopez chia tay và làm bạn với chồng cũ, Ben Affleck (Ảnh: News).

Bên cạnh vấn đề trang phục, Jennifer Lopez cũng đề cập đến cuộc hôn nhân đổ vỡ với Ben Affleck. Cô cho biết bản thân vẫn đang học hỏi, trưởng thành hơn sau những biến cố và hiện cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Sau khi ly hôn Ben Affleck vào đầu năm 2025, Jennifer Lopez tập trung cho sự nghiệp và các con. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ thừa nhận đã trải qua giai đoạn khó khăn nhưng cũng nhận ra sức mạnh nội tại của bản thân. “Tôi tự hào vì đã dẫn dắt các con vượt qua thời điểm không dễ dàng”, cô chia sẻ.

Jennifer đang tập trung tận hưởng cuộc sống độc thân và làm việc. Một người bạn của giọng ca nổi tiếng nói với tờ People: “Đối với cô ấy, giờ đây mọi chuyện chỉ xoay quanh công việc và con cái. Cô ấy trông có vẻ hạnh phúc và mãn nguyện”.

Ngôi sao 56 tuổi được cho là đã rời khỏi hãng thu âm BMG và hiện hoạt động với tư cách nghệ sĩ độc lập. Một người trong ngành âm nhạc cho biết: “Jennifer rõ ràng rất thành công và tài năng, nhưng cô ấy gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một hãng thu âm có cùng quan điểm. Sau khi album gần nhất ra mắt, hai bên đã quyết định không tiếp tục hợp tác do kết quả không đạt kỳ vọng của cô”.

Ngôi sao 56 tuổi tận hưởng cuộc sống độc thân, tập trung vào bản thân và các con (Ảnh: Getty).

Jennifer Lopez đạt được nhiều thành tích nổi bật trong cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Cô đã phát hành nhiều album thành công, trong đó có các ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng và bán chạy trên toàn thế giới. Trong lĩnh vực điện ảnh, Jennifer Lopez tham gia nhiều bộ phim ăn khách và được đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Ngoài ra, cô còn là một doanh nhân thành đạt, giám khảo các chương trình truyền hình lớn và là biểu tượng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong văn hóa đại chúng, đặc biệt trong việc tôn vinh phụ nữ và cộng đồng người Mỹ gốc Latinh.

Ở tuổi 56, Jennifer Lopez sở hữu dáng vóc gợi cảm, sự nghiệp thành công và khối tài sản 400 triệu USD. Nữ ca sĩ đã trải qua 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 2 con.