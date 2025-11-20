Sạt lở tại Đèo Cả: 2 chị em thiệt mạng, hàng nghìn phương tiện mắc kẹt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 20/11, khi ba mẹ con chị Đào Thị Kim Trang đang ngủ, ngọn đồi phía sau nhà bất ngờ sạt lở. Đất đá và nhiều tảng đá lớn ập xuống, xé toạc bức tường căn nhà, khiến hai con của chị Trang tử vong.

Đèo Cả tê liệt, sạt lở núi làm 2 người thương vong (Video: Cao Bách)

Bé lớn (18 tuổi) đã được đưa ra ngoài, trong khi bé nhỏ (10 tuổi) vẫn đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, do mưa lớn vẫn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở thứ cấp vẫn hiện hữu, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

"Đất đá vẫn có thể tiếp tục đổ xuống bất cứ lúc nào nếu cứ mưa lớn như thế này. Chúng tôi cũng chỉ dám đào từng chút đất một", một người dân chia sẻ.

Cùng lúc đó, nhiều hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở cũng khẩn trương di dời tài sản đến nơi an toàn, đề phòng những diễn biến xấu hơn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực đèo Cả và đèo Cổ Mã (tỉnh Khánh Hòa) cũng xuất hiện rất nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Đất đá tràn xuống lòng đường, gây chia cắt giao thông hoàn toàn.

Chính quyền địa phương đã phải dựng rào cảnh báo, hạn chế các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Hàng trăm phương tiện, chủ yếu là xe tải và xe khách kẹt cứng trên Quốc lộ 1A, kéo dài nhiều giờ liền.

Phía dưới chân đèo Cổ Mã (xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa), hàng nghìn phương tiện cũng "chôn chân" trong tình trạng tương tự.

Nhiều tài xế đã phải xuống xe, tìm kiếm thức ăn, nước uống sau nhiều giờ "nằm im" trên đường.

Anh Linh, một tài xế xe tải, than thở: "Xe tôi đã đứng đây một ngày trời, xăng và bình điện cũng cạn. Không biết khi nào mới được lưu thông trở lại".

Người dân đi xe khách mệt mỏi vì kẹt xe kéo dài hơn một ngày.

Để khắc phục tình trạng này, một số người dân địa phương đã mang đồ ăn, nước uống đến tận xe để bán cho các tài xế và hành khách.

Đến trưa 20/11, khu vực các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk vẫn tiếp tục có mưa lớn, gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả sạt lở và thông tuyến giao thông.