Tạm dừng nhiều chuyến tàu ngày 20/11 do mưa lũ

Theo đó, tại ga Hà Nội tạm dừng chạy tàu SE5, SE7; tại ga Đà Nẵng tạm dừng chạy tàu SE21; tại ga Sài Gòn tạm dừng chạy tàu SE4, SE2 chặng Đà Nẵng - Hà Nội; tạm dừng chạy tàu SE8, SE6, SE22.

Ngành đường sắt đang tích cực triển khai Công điện số 92/CĐ-BXD ngày 17/1 của Bộ Xây dựng về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê - quốc lộ 27C thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Cục Đường sắt Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các Công ty cổ phần đường sắt, Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, phương tiện để triển khai quyết liệt, khắc phục nhanh nhất hậu quả do mưa lũ gây ra, đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt...

Nhiều đoạn đường sắt, nhà ga ngập sâu trong nước lũ (Ảnh: VNR).

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh kế hoạch khai thác, chạy tàu để giảm số lượng các chuyến tàu chạy qua hoặc dừng đỗ ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai,... chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng y tế trong trường hợp phải ngừng tàu do mưa lũ gây ra.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 17/11 đến nay tại khu vực miền Trung đến Khánh Hòa đã khiến nhiều đoạn trên tuyến đường sắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước tình huống cấp bách, ngày 19/11 Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình đã kích hoạt phương án khẩn cấp, phong tỏa khu gian Diêu Trì - Quy Nhơn và điều tàu hàng gia tải để bảo vệ cầu.

Trên tuyến Bắc - Nam, nước lũ đã ngập khu vực ga Diêu Trì.

Để đảm bảo an toàn chạy tàu, ngành đường sắt tổ chức sơ tán ba đoàn tàu SE1, SE3 và SE7 về các ga lân cận như ga Bình Định và ga Phước Nhơn. Hành khách trong thời gian chờ đều được phục vụ suất ăn và nước uống miễn phí.

Ngành đường sắt cho biết mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp, các đơn vị quản lý tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang duy trì lực lượng thường trực, huy động tối đa nhân lực và thiết bị cơ giới, phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý sự cố và khôi phục chạy tàu sớm nhất.