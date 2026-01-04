U23 Việt Nam được định giá gấp đôi U23 Thái Lan

U23 Việt Nam bước vào giải U23 châu Á với kỳ vọng lớn sau khi vừa giành chức vô địch SEA Games 33. Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam luôn giữ được sự ổn định ở giải U23 châu Á khi liên tục lọt vào tứ kết ở các năm 2022, 2024 và từng giành á quân vào năm 2018.

U23 Việt Nam được định giá 3,48 triệu euro (Ảnh: Anh Khoa).

Trước thềm giải U23 châu Á, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đánh giá U23 Việt Nam nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch. Điều này không hẳn là sự tâng bốc, khi giá trị đội hình trong tay HLV Kim Sang Sik thuộc top đầu giải đấu.

Cụ thể, theo định giá của trang Transfermarkt, giá trị của toàn đội U23 Việt Nam vào khoảng 3,48 triệu euro. Trong đó, đội bóng có ba cầu thủ được định giá ở mức cao là Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào và Khuất Văn Khang.

Họ sẽ là những cầu thủ quan trọng của U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới. Trong những năm qua, ba cầu thủ này đều được thử lửa và có chỗ đứng ở V-League cũng như đội tuyển Việt Nam.

Trái ngược với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan tham dự giải U23 châu Á với đội hình không được đánh giá cao. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không thể mang tới giải đấu lực lượng mạnh nhất khi nhiều CLB không nhả người.

Thậm chí, đội hình của U23 Thái Lan tham dự giải đấu châu Á còn không bằng SEA Games khi mất đi nhiều cầu thủ như Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Waris Choolthong, Chanon Tamma, Sorawat Phosaman… Họ chỉ giữ lại một vài trụ cột như Ikhlas Sanharn, Sittha Boonlha, Wichan Inaram.

Do đó, giá trị của U23 Thái Lan chỉ là 1,48 triệu euro, tức chưa bằng một nửa so với U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan thiếu vắng nhiều trụ cột ở giải U23 châu Á (Ảnh: Anh Khoa).

Xét toàn bộ giải đấu, U23 Saudi Arabia được định giá cao nhất với 12,15 triệu euro. Với tiềm lực tài chính mạnh, Saudi Arabia đầu tư rất mạnh cho bóng đá trẻ. Họ cũng là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải đấu năm nay khi được thi đấu trên sân nhà. Trong khi đó, U23 Nhật Bản chỉ được định giá 6,6 triệu euro vì không triệu tập được nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài.

U23 Syria là đội bóng bị định giá thấp nhất với 1,1 triệu euro, trong đó, nhiều cầu thủ của Syria không được định giá.

U23 Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch U23 châu Á 2026 khi đối đầu với U23 Jordan vào lúc 18h30 ngày 6/1.