500m bờ kè miền Tây sạt lở xuống sông Tiền

Tình trạng sạt lở, sụp lún tại khu vực kè Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) đang diễn biến hết sức phức tạp và nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình, hạ tầng và đời sống người dân. Chính quyền địa phương đã khẩn trương phong tỏa, cấm mọi phương tiện giao thông và bố trí lực lượng túc trực 24/24.

Trước đó, vào các ngày 8/8 và 12/8, đoạn kè dài gần 2.800m này đã ghi nhận 4 điểm sạt lở, sụp lún với tổng chiều dài khoảng 350m. Chỉ sau hai tháng, tình trạng này tiếp tục lan rộng, kéo dài hơn 500m và mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã tiến hành phong tỏa và nghiêm cấm tất cả phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy tiếp cận khu vực sạt lở. Cụ thể, tuyến đường Ngô Quyền, đoạn từ đường Nguyễn Văn Phối (Công ty Cổ phần May mặc Gia Bảo) đến bến khách ngang sông Mương Miễu, đã bị cấm hoàn toàn.

Hậu quả của sạt lở đã làm hư hỏng toàn bộ mái ta luy kè, vỉa hè và lan can kè với chiều dài 30m, rộng 8m, ăn sâu vào đường nhựa phía bờ sông khoảng 1,5m.

Mặc dù một số vị trí đã được gia cố tạm thời bằng bao tải cát lớn, nhưng hiệu quả không đáng kể.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền khu vực kè chống xói lở thuộc xã Thường Phước. Tình hình sạt lở, sụp lún được đánh giá là diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, uy hiếp trực tiếp đến an toàn công trình phòng chống thiên tai, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoạt động sản xuất của các nhà máy và giao thông đi lại của người dân.

Anh Hoàng Tuấn, một người dân địa phương, bày tỏ sự lo lắng: “Sau hơn hai tháng, chỗ sạt lở ngày càng ăn sâu vào đường, khiến bà con sống gần bờ kè rất lo sợ”.

Đáng chú ý, khu vực kè còn lại với chiều dài khoảng 2.450m cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể xảy ra sụp lún, sạt lở bất cứ lúc nào.

Tại các vị trí sạt lở, nhiều mảng bê tông bị sụp đổ, lớp nhựa đường nứt tạo thành các hố hàm ếch sâu, làm lộ kết cấu bờ kè bên trong.

Ông Lê Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Phước, lý giải nguyên nhân: “Hiện mực nước lũ từ thượng nguồn sông Tiền đang dâng cao, dòng chảy xiết, cộng với mật độ tàu ghe qua lại lớn, tạo sóng đánh sát bờ. Những yếu tố này khiến nền đất bị suy yếu, lòng sông hạ thấp hơn so với trước, làm gia tăng nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào”.

Ông cũng cho biết thêm, chính quyền địa phương đã giăng dây, lắp đèn cảnh báo, cấm phương tiện qua lại khu vực sạt lở, đồng thời bố trí lực lượng túc trực 24/24 để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra hơn 100 vụ sạt lở, sụt lún đất, tổng chiều dài gần 15km, tập trung tại các xã, phường như: Cao Lãnh, Thanh Bình, Hồng Ngự và Lấp Vò. Nhiều khu vực sạt lở đã được khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, di dời dân cư khẩn cấp. Ước tính tổng kinh phí để khắc phục, xử lý lên đến hơn 157 tỷ đồng.

Được biết, kè Thường Thới Tiền thuộc Dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mekong mở rộng”, có tổng chiều dài 4.065m, chia làm 3 giai đoạn với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, đã hoàn thành nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 10/2019.