Thủy điện xả lũ: Thông số kỹ thuật chỉ các cơ quan chuyên môn nói với nhau

Trách nhiệm của các nhà máy thủy điện khi xả lũ

Ngày 11/11, tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiều đại biểu đã có trao đổi nội dung liên quan đến công tác phòng, chống mưa lũ vừa qua.

Ông Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc, cho biết trong đợt lũ cuối tháng 10, mực nước sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng) dâng rất cao, gây lụt ở hạ du. Nhiều người dân đặt câu hỏi về trách nhiệm của các nhà máy thủy điện khi xả lũ.

Ông Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc, nêu ý kiến tại cuộc họp (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Hảo đề nghị UBND thành phố làm rõ trách nhiệm và yêu cầu các nhà máy thủy điện xả lũ đúng quy trình.

Theo ông Hảo, thông tin dự báo thời tiết và mực nước lũ cũng còn độ vênh so với thực tế, gây bị động trong ứng phó, đặc biệt là công tác sơ tán dân.

“Dự báo mực nước dâng 1,5m nhưng thực tế cao hơn nhiều. Tôi đề nghị cần nâng cao năng lực dự báo để phục vụ hiệu quả hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành”, ông Hảo nói.

Đề cập đến phương châm “4 tại chỗ”, ông Hảo đánh giá địa phương đã rất quyết tâm, đặt an toàn người dân lên hàng đầu. Tuy nhiên, theo ông Hảo, việc thiếu phương tiện ứng cứu tại chỗ vẫn là vấn đề lớn.

Ông Hảo ví dụ thực tế, khi lũ lớn, các xuồng, cano của thành phố chỉ có thể chạy trên sông, không vào sâu các xóm, làng ngập sâu.

“Cano lớn không vào sâu nên việc cứu dân trong lúc nước lên, chảy xiết, nhất là nạn nhân ốm đau không thực hiện được. Tôi đề nghị cấp cho các địa phương xuồng, cano nhỏ để ứng cứu linh hoạt”, ông Hảo nêu ý kiến.

Đại biểu Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang, phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Hoài Sơn).

Đại biểu Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang, đề nghị làm rõ quy trình vận hành liên hồ chứa, nhất là đối với những hồ thủy điện không có cửa xả đáy. Ông cho rằng cần đánh giá lại quy trình thiết kế và vận hành để đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu.

Cùng quan điểm, ông Lê Văn Dũng, Phó trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhận định một số thủy điện chưa làm tròn trách nhiệm trong đợt lũ vừa qua.

Theo ông Dũng, hiện nay thông tin về việc điều tiết nước chủ yếu được truyền đạt qua các thông số kỹ thuật khó hiểu, khiến người dân không biết khi nào thủy điện xả nước, lưu lượng bao nhiêu hay vùng nào sẽ ngập.

“Hiện nay thông số kỹ thuật chỉ đơn thuần là các cơ quan chuyên môn nói với nhau, còn để truyền đạt đến người dân chưa phù hợp, hiệu quả. Tôi kiến nghị cần thay đổi cách thông tin để người dân có thể chủ động ứng phó”, ông Dũng nói.

Hiệu quả điều tiết nước của hồ thủy điện chưa tốt

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ghi nhận sự chủ động của các lực lượng trong ứng phó lũ lụt. Ông cho biết từ cấp thành phố đến xã, phường đều có kịch bản chi tiết cho từng tình huống thiên tai và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phù hợp thực tế.

Về vấn đề vận hành thủy điện, theo ông Hưng, thành phố đã kiểm tra trực tiếp và xác nhận các đơn vị vận hành đúng quy trình.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, trao đổi với các đại biểu tại cuộc họp (Ảnh: Hoài Sơn).

Tuy nhiên, ông Hưng đánh giá hiệu quả điều tiết chưa đạt yêu cầu, do một số quy định trong quy trình của Chính phủ ban hành chưa phù hợp thực tiễn.

Thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét điều chỉnh quy trình vận hành hồ thủy điện để phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, ghi nhận các ý kiến của đại biểu và đề nghị UBND thành phố nghiên cứu giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai.