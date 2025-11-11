Giữa trưa nắng, dân TPHCM bì bõm lội nước suốt 20 ngày

Hơn 20 ngày qua, hàng trăm hộ dân tại khu dân cư (KDC) Tiến Thắng, đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo (trước đây thuộc quận Bình Tân) phải sống chung với cảnh ngập lụt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và kinh doanh.

Theo người dân địa phương, tình trạng ngập úng bắt đầu từ hơn 20 ngày trước, khi mưa lớn kết hợp triều cường khiến khu vực này chìm sâu trong nước. Kể từ đó đến nay, nước vẫn không rút, khiến cuộc sống sinh hoạt và kinh doanh của người dân bị đình trệ hoàn toàn.

Nhiều cửa hàng phải đóng cửa im lìm, buôn bán trì trệ do đường ngập sâu hơn 0,5m, nước tràn vào nhà, gây khó khăn cho việc đi lại và mua sắm.

Ông Võ Trường Thuận (64 tuổi) cho biết, cách đây hai ngày, nước ngập mấp mé cửa hàng của ông, sóng từ ô tô đi ngang đánh tràn vào nhà, làm ướt và hư hỏng nhiều đồ đạc.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào lúc 10h30 ngày 11/11, dù trời nắng gắt, KDC Tiến Thắng vẫn chìm trong biển nước, và mực nước đang có dấu hiệu dâng cao hơn theo triều cường.

Một số con đường ngập sâu khoảng 0,5m, người dân phải đặt vật cảnh báo để phương tiện giao thông giảm tốc độ hoặc quay đầu.

Không chỉ ảnh hưởng đến KDC Tiến Thắng, đường số 1 bị ngập cũng gây khốn đốn cho cư dân chung cư Vision, bởi đây là con đường chính dẫn vào chung cư.

Anh Đinh Văn Tú, chủ một shop giày dép, than vãn: “Triều cường lên thì nước lên, nhưng triều cường xuống thì nước không xuống. Shop của tôi đóng cửa khoảng 20 ngày nay, không buôn bán được gì, tiền mặt bằng 10 triệu đồng/tháng”. Anh Tú mong muốn nước sớm rút để ổn định kinh doanh.

Một kiot giữa khu dân cư sầm uất đã treo biển cho thuê mặt bằng nhưng vẫn chưa có người hỏi.

Người dân còn bày tỏ lo lắng về sức khỏe khi phải lội trong dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối mỗi ngày.

Theo ghi nhận, con rạch cắt ngang đường số 1 đang bị ô nhiễm nặng, là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Phòng Quản lý Đô thị và Hạ Tầng phường Tân Tạo cho biết đã cử người xuống nắm tình hình và đang có phương án xử lý. Tuy nhiên, hạ tầng KDC Tiến Thắng vẫn chưa được chủ đầu tư bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Tân, gây khó khăn trong việc triển khai các giải pháp khắc phục triệt để.