Đề xuất xây kè bảo vệ khu dân cư sạt lở trên núi Lớn ở Vũng Tàu

Ngày 11/11, đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng TPHCM phối hợp cùng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu có chuyến khảo sát thực địa, kiểm tra nguy cơ sạt lở tại khu dân cư hẻm 634 Trần Phú trên núi Lớn.

Đoàn khảo sát đã ghi nhận khu vực này nằm trên sườn dốc núi thẳng đứng, nền đất yếu, nhiều căn nhà xây dựng không có chân kè... Đồng thời, ghi nhận một số vị trí đã bị khoét hàm ếch, sạt lở hở móng, có nguy cơ bị trượt đất đá gây mất an toàn cho các căn hộ trong khu vực; gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản các hộ dân sống bên dưới.

Khu vực dân cư trên sườn núi có nguy cơ sạt lở lớn (Ảnh: Hoàng Bình).

Báo cáo với đoàn kiểm tra Sở Xây dựng, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu cho biết, trước tình hình mưa lớn kéo dài, phường Vũng Tàu đã tổ chức di dời tổng cộng 81 người thuộc 19 hộ đang sinh sống trong khu vực. Về phương án khắc phục, phường sẽ đề xuất xây đoạn kè để ngăn ngừa và hạn chế việc sạt lở xảy ra; đồng thời, bảo đảm an toàn cho khu vực bên dưới.

Tổ công tác Sở Xây dựng cũng cho biết, đoàn đã kiểm tra thực địa, và sẽ có văn bản báo cáo lãnh đạo Sở nắm bắt hiện trạng. Trên cơ sở đó đánh giá, xem xét triển khai các biện pháp để khắc phục, ngăn ngừa việc sạt lở gây ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của người dân trong khu vực.

Trước đó, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu (TPHCM), cùng các cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trạng khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại hẻm 634/8 Trần Phú (phường Vũng Tàu).

Ông Nguyễn Tấn Bản cho biết, tình trạng sạt lở tại đây đã xuất hiện từ tháng 10/2022 và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. UBND phường đang đề xuất phối hợp với các sở, ngành, và mời chuyên gia đánh giá địa chất để sớm có phương án xử lý căn cơ, đảm bảo an toàn trước khi đưa người dân trở lại.