Phà Bình Quới sắp hoạt động, kỳ vọng “giải cứu” ùn tắc phía Đông TPHCM

Phà Bình Quới, tuyến giao thông huyết mạch nối bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ) với đường Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức cũ) qua sông Sài Gòn, dự kiến sẽ hoạt động trở lại trong tháng 10 này sau hơn một năm tạm ngừng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Đông TPHCM ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực cầu Bình Triệu.

Phà Bình Quới từng là một trong những hướng di chuyển quan trọng, giúp giảm áp lực cho cầu Bình Triệu, Quốc lộ 13, đường Đinh Bộ Lĩnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, từ cuối tháng 6/2024, phà đã phải tạm ngừng hoạt động do vướng mắc về thủ tục thuê đất, thuê mặt nước và giấy phép bến.

Trong suốt hơn một năm qua, khu vực bến phà trở nên vắng lặng, chỉ còn lác đác người dân tận dụng để câu cá. Việc phà ngừng hoạt động đã khiến người dân khu vực Thanh Đa phải di chuyển vòng qua cầu Bình Triệu hoặc các tuyến đường khác, làm tăng đáng kể quãng đường và thời gian di chuyển.

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo khẩn trương khôi phục hoạt động phà Bình Quới trong tháng 10. Đây được xem là giải pháp cấp bách nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông cho khu vực, đặc biệt khi công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 dự kiến đến cuối tháng 11 mới hoàn thành.

Người dân địa phương bày tỏ sự vui mừng trước thông tin này. Bà Đặng Ngọc Mai chia sẻ: "Chúng tôi rất mừng khi biết tin phà sắp mở lại, bà con di chuyển qua bên kia sông Sài Gòn nhanh hơn, đỡ đi đường vòng, tiết kiệm rất nhiều thời gian".

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào ngày 16/10, dù rào chắn đã được tháo dỡ, nhiều người dân vẫn phải quay đầu xe vì phà chưa chính thức hoạt động trở lại. Điều này cho thấy sự mong mỏi của người dân về việc khôi phục tuyến phà này là rất lớn.

Việc khôi phục phà Bình Quới không chỉ giúp giảm tải cho các tuyến đường bộ mà còn mang lại sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí cho hàng ngàn người dân di chuyển qua lại giữa bán đảo Thanh Đa và TP Thủ Đức.

Các cơ quan chức năng đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục cần thiết để phà Bình Quới có thể chính thức hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất, đáp ứng kỳ vọng của người dân và góp phần giải quyết bài toán ùn tắc giao thông nan giải tại TPHCM.

Tình hình giao thông càng trở nên phức tạp khi cầu Bình Triệu 1 đang trong quá trình nâng tĩnh không, dẫn đến ùn tắc cục bộ thường xuyên vào giờ cao điểm. Dù Sở Xây dựng TPHCM đã liên tục điều chỉnh phương án điều tiết, tình trạng ùn ứ vẫn diễn biến phức tạp, lan rộng từ cầu Bình Triệu sang cầu Bình Lợi, rồi dồn tới đường Phạm Văn Đồng và Quốc lộ 13 vốn đã quá tải nghiêm trọng.

Vị trí phà Bình Quới kết nối bán đảo Thanh Đa và các khu vực lân cận (Đồ hoạ: Bảo Quyên).