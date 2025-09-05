Cận cảnh "thần đèn" nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM

Sau khi cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM) bắt đầu triển khai thi công nâng tĩnh không cây cầu này.

Công nhân đã tiếp cận các trụ cầu, đưa thiết bị kích nâng vào vị trí.

Có tổng cộng 106 kích thủy lực được phân bố đều ở các trụ cầu. Thời gian qua, nhà thầu đã bắt đầu kích nâng những mi-li-mét đầu tiên.

Ngoài ra, các tấm kê cũng được sản xuất hàng loạt và tập kết sẵn ở công trường. Công nhân sẽ chèn thêm tấm kê vào khoảng hở xuất hiện sau mỗi lượt kích nâng.

Cầu Bình Triệu 1 có kết cấu thép, gồm 19 nhịp bắc trên 20 trụ. Tổng trọng lượng nhịp ước tính khoảng 11.000 tấn.

Theo phương án thi công, nhà thầu chia 19 nhịp cầu thành 4 liên nhịp và kích nâng từng liên một. Mỗi liên nhịp được nâng lên khoảng 4cm rồi lại đến liên liền kề.

Quy trình kích nâng đảm bảo toàn bộ phần nhịp cầu được nâng tịnh tiến, không bị uốn cong hay làm hư hại bê tông nhựa trên mặt cầu.

Theo chia sẻ của nhà thầu, bí quyết công nghệ nằm ở thiết bị điều khiển các kích thủy lực. Trong mỗi lượt kích nâng, các trụ kích này phải vận hành đồng loạt với cùng nhịp độ.

Chuyên gia nước ngoài đang theo dõi quá trình vận hành hệ thống kích nâng. Trao đổi với phóng viên, vị này cho biết tốc độ kích nâng cầu sẽ rất chậm. Nếu sử dụng máy quay tua nhanh (timelapse), phải quay trong nhiều ngày mới thấy rõ sự thay đổi tĩnh không.

Trước đó, tại ranh giới giữa các liên nhịp, đơn vị thi công đã đậy lên một tấm thép để tạo sự êm thuận cho xe máy đi qua.

Tấm thép được gắn với mặt đường thông qua một rãnh trượt, đảm bảo sự co giãn di động khi từng liên nhịp được nâng lên.

Các tấm thép trên mặt cầu trả lời cho câu hỏi vì sao giữa các liên nhịp có lúc chênh lệch cao độ 4cm nhưng xe máy vẫn chạy qua bình thường.

Việc nâng dần các liên nhịp cũng sẽ khiến chênh lệch cao độ giữa nhịp cầu và mố cầu ngày càng lớn. Để giải quyết vấn đề này, nhà thầu thiết kế 2 cây cầu tạm bằng thép đặt tại 2 mố cầu.

Cây cầu tạm được chia thành 2 phần, nối với nhau bởi một trục bản lề. Một phần đặt cố định tại đầu mố của cầu Bình Triệu 1, phần còn lại gác lên nhịp cầu đang được kích nâng tĩnh không.

Trong thời gian tới, phần nhịp của cầu Bình Triệu 1 sẽ tách hẳn khỏi 2 đầu mố, nâng dần đến cao độ 1,07m. Cây cầu sắt có chức năng như một khớp nối di động, giúp xe máy di chuyển êm thuận qua điểm chênh lệch cao độ.

Trong 3 tháng tới, cầu Bình Triệu 1 sẽ được nâng cao thêm 1,07m để đạt tĩnh không thông thuyền tiêu chuẩn là 7m (tương đương cầu Bình Triệu 2). Sau khi kết thúc quá trình kích nâng, nhà thầu sẽ cố định các liên nhịp với trụ cầu, đồng thời thi công vuốt nối phần cao độ chênh lệch tại 2 đầu mố để hoàn trả mặt đường.

Theo đại diện nhà thầu, tại Việt Nam đã có nhiều "thần đèn" nâng hoặc di dời các tòa nhà. Tuy nhiên, việc nâng tĩnh không cầu với độ dài và khối lượng như cầu Bình Triệu 1 thì chưa có tiền lệ.

Nếu thành công, giải pháp kỹ thuật này có thể được nhân rộng cho nhiều cây cầu khác đang gặp tình trạng tĩnh không thấp tại TPHCM.