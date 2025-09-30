Cầu Bình Triệu 1 hoàn tất kích nâng tĩnh không hôm nay

Sau hơn một tháng kích nâng, cầu Bình Triệu 1 bắc qua sông Sài Gòn (TPHCM) chính thức đạt tới tĩnh không dự kiến (7m) vào ngày 30/9.

Theo ghi nhận của phóng viên, phần nhịp cầu đã tách hẳn khỏi đầu mố.

Hình ảnh so sánh cao độ chênh lệch giữa mố cầu và nhịp cầu sau hơn một tháng kích nâng tĩnh không.

Ông Nguyễn Viết Quang (đứng giữa), đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, cùng các nhà thầu kiểm tra công trường cầu Bình Triệu 1 vào sáng 30/9.

Theo ông Quang, cầu Bình Triệu 1 đã được nâng lên 1,08m, đạt tĩnh không 7m theo yêu cầu. Ở bước tiếp theo, chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tinh chỉnh, cân bằng nhịp cầu trước khi rút hết máy móc.

Dưới gầm cầu, mỗi liên nhịp nặng hàng nghìn tấn đang được kê đỡ bởi hàng trăm tấm chêm (cái tấm kê mỏng xếp chồng lên nhau với sai số chỉ 1mm).

Thước đo tại công trường cho thấy nhịp cầu đã được nâng cao 1,08m sau hơn một tháng.

Ở giữa sông, mỗi trụ cầu đều có kỹ sư, công nhân túc trực. Họ vận hành các kích thủy lực và liên tục bổ sung tấm chêm sau mỗi đợt kích nâng.

Kết thúc giai đoạn kích nâng, đơn vị thi công sẽ bước sang giai đoạn khó khăn không kém là thi công xà mũ và cố định nhịp cầu với trụ đỡ. Khâu gia cố trụ cầu phải được thực hiện cẩn thận để đảm bảo chịu được tải trọng động khi ô tô lưu thông trở lại.

Hơn một tháng qua, cây cầu tạm bằng thép đã phát huy tác dụng giúp xe máy đi qua điểm chênh lệch cao độ trong quá trình nâng tĩnh không cầu.

Nhà thầu đang triển khai vuốt nối khoảng chênh lệch để mở rộng làn đường và tiến tới tháo dỡ cây cầu tạm. Quá trình vuốt nối được thực hiện luân phiên từng làn, đảm bảo không làm gián đoạn giao thông.

Sau khi hoàn tất kích nâng cầu Bình Triệu 1, đơn vị thi công sẽ rút thiết bị khỏi công trường, chuyển sang giai đoạn phân luồng giao thông và kích nâng cầu Bình Phước 1 trên tuyến quốc lộ 1. Theo tính toán của chủ đầu tư, việc phân luồng giao thông khi thi công tại cầu Bình Phước 1 có thể đỡ phức tạp hơn cầu Bình Triệu 1.