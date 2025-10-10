Nông dân Bắc Ninh tất bật gặt lúa non chạy lũ lịch sử

Từ chiều 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) và nước lũ sông Thương dâng cao đã khiến nhiều thôn, xóm dọc hai bên sông thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ngập nặng.

Theo thống kê của UBND xã Tiên Lục (Bắc Ninh), đến 16h ngày 9/10, có hơn 750ha lúa bị ngập, chính quyền địa phương đang thống kê trong thời gian tới.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 9/10, nước lũ tiếp tục dâng cao, tràn vào khu dân cư, các cánh đồng lúa sắp đến ngày thu hoạch khiến cho nhiều nông dân lo lắng.

Chiều cùng ngày, phát hiện nước lũ tràn qua đường, chảy cuồn cuộn xuống cánh đồng các thôn Đông Thắm, Tây Lò,... chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động máy gặt và cùng với người dân nhanh chóng gặt lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Nước lũ cuồn cuộn đổ về, dâng cao khiến người dân vô cùng bất ngờ, lo lắng cho những thửa ruộng chưa kịp thu hoạch.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng thôn Đông Thắm cho biết, từ chiều 7/10 địa phương đã huy động máy gặt, kêu gọi người dân gặt lúa sớm nhưng do lúa chín non nên nhiều gia đình chưa gặt.

"Chiều nay (9/10) khi thấy nước lũ tràn qua đường chảy cuồn cuộn vào cánh đồng, chúng tôi phải cấp tốc huy động máy gặt cùng người dân trong thôn ra gặt lúa nếu không gặt nhanh chỉ 3-4 tiếng sau sẽ bị ngập", ông Chiến nói.

Trước nguy cơ cánh đồng có thể bị ngập lụt bất cứ lúc nào, rất đông người dân xã Tiên Lục đã gặt lúa non để chạy lũ.

Ông Hoàng Văn Tuấn, Chánh Văn phòng UBND xã Tiên Lục cho biết đến 16h ngày 9/10, nước lũ đã khiến 2 công trình tại xã bị đổ sập; chết 8.000 con gia cầm, thủy cầm; 870ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị ngập trắng là trên 70ha.

Nhiều người dân chia sẻ, khoảng 10 ngày nữa mới đến kỳ thu hoạch nhưng do nước lũ đổ về quá nhanh nên họ phải gặt lúa non.

Các máy gặt hoạt động hết công suất để giúp dân chạy lũ.

"Lúa đang chín mà ngâm trong nước lũ 1-2 ngày coi như mất trắng. Mọi năm để có được hạt thóc chúng tôi phải đối mặt với sâu bệnh còn năm nay phải đối mặt với cả thời tiết, thiên tai khắc nghiệt", bà Nguyễn Thị Thắm (42 tuổi, trú tại thôn Đông Thắm, xã Tiên Lục) bộc bạch.

Các công đoạn như gặt lúa, đóng thóc vào bao, vận chuyển về nhà đều được thực hiện rất nhanh chóng để chạy lũ.

Dưới cái nắng oi ả, nhiều người gặt xuyên trưa để có thể thu hoạch hết số lúa của gia đình.

"Vợ chồng tôi bỏ cả cơm trưa để gặt tranh thủ, nếu không nhanh thì chỉ trong vòng 2-3 tiếng sẽ chìm hết trong nước lũ", bà Nguyễn Thị Luyến (57 tuổi, trú tại thôn Đông Thắm, xã Tiên Lục) chia sẻ.

Nông dân bì bõm lội nước khẩn trương thu hoạch lúa ở những cánh đồng đang bị ngập.

Từng dòng người tấp nập chở thóc về nhà, đi gặt lúa giúp nhau,...

Ông Nguyễn Văn Chiến, đi dọc các tuyến đường quanh cánh đồng của thôn để theo dõi việc thu hoạch lúa.

"Nước chảy vào đến đây sẽ gặt đến đó, vùng ngập nước gặt trước, chỗ khô gặt sau", ông Chiến nói.

Tại nhà văn hóa thôn Bến Phà (xã Tiên Lục) các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 3, Quân khu 1 tham gia dọn thóc giúp dân.

Ông Hoàng Văn Tuấn, Chánh Văn phòng UBND xã Tiên Lục (Bắc Ninh), cho biết đến 16h ngày 9/10, toàn bộ xã có 19 thôn bị ngập (toàn xã có 61 thôn, xóm) với khoảng 8.000 người bị ảnh hưởng.

Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp, hỗ trợ vận chuyển hơn 7.000 nhu yếu phẩm thiết yếu (lương thực, nước uống, thuốc men,… ) đến các khu vực bị chia cắt, bảo đảm không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt trong thời gian chờ nước rút và khắc phục giao thông tạm thời.