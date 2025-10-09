Vượt lũ cao ngang mái nhà cứu trợ dân trong trận lụt lịch sử ở Bắc Ninh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) cùng nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, mực nước sông Thương, sông Cầu đã dâng cao vượt mức kỷ lục, nhấn chìm nhiều thôn, xóm dọc hai bên sông thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hơn 2 ngày qua, hàng loạt các thôn, xóm của các xã Tiên Lục, Bố Hạ (Bắc Ninh) ngập sâu, nhiều nhà ngập tới nóc (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nhiều gia đình tại các thôn Bờ Lở, Bến Phà, Gai Bún,... (xã Tiên Lục, Bắc Ninh) sống chung với nước lũ trong cảnh mất điện, thiếu nước sạch, thiếu lương thực...

"50 năm qua chưa bao giờ tôi chứng kiến nước lũ dâng cao như này, tôi khẳng định đây là trận lũ lịch sử, cao hơn trận lũ năm 1986 từ 3 đến 4m", ông Nguyễn Văn Lý (70 tuổi, trú thôn Bến Phà, xã Tiên Lục) nói (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiều 9/10, nhiều đoàn cứu trợ chật vật mang theo các nhu yếu phẩm như nước sạch, mì tôm, bánh mì, bỉm, sữa,... mon men bám theo đường dây điện vượt dòng nước lũ đang chảy xiết để vào hỗ trợ các hộ dân ở những điểm ngập sâu.

"Nước lũ chảy xiết, nhiều đoạn sâu 4-5m nên việc chèo thuyền tay đi hỗ trợ người dân rất vất vả", anh Hoàng Minh Thành (41 tuổi, thành viên đoàn cứu trợ đến từ huyện Lạng Giang, Bắc Giang cũ) chia sẻ.

Anh Thành khẳng định, bên cạnh việc cứu trợ người dân các thành viên trong đoàn phải đặt an toàn là hàng đầu, tuyệt đối không được để xảy ra các sự cố liên quan đến con người (Ảnh: Mạnh Quân).

Nước lũ đổ về nhanh, nhiều gia đình không kịp dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết nên phải nhờ sự trợ giúp từ người thân ở các vùng chưa bị ngập và từ các đoàn cứu trợ (Ảnh: Mạnh Quân).

Do nước lũ chảy xiết nên việc tiếp cận các hộ dân để đưa hàng cứu trợ gặp nhiều khó khăn, người dân phải trèo lên mái nhà, dùng dây kéo để nhận đồ (Ảnh: Mạnh Quân).

Thôn Bến Phà là một trong những khu vực ngập sâu nhất của xã Tiên Lục, nhiều đoạn nước lũ cao ngang dây điện.

Nước lũ dâng cao cũng khiến xã Tiên Lục ngập tràn cục bộ 16 vị trí tại các thôn như Pha Mác, Đồi Giang, Hôn Vàng, Bến Phà, Gai Bún, Bến Cát, Sụn, Dinh,...

Tại xã Tiên Lục, nước lũ trên sông Thương đã tràn qua thôn Dinh với chiều dài khoảng 100m, thôn Trung khoảng 150m, riêng thôn Bờ Lở bị tràn khoảng 450m (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau hơn một tiếng chèo thuyền đoàn cứu trợ của một công ty may trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tiếp cận được những người dân đang bị cô lập tại một đỉnh đồi thuộc thôn Bến Phà (Ảnh: Mạnh Quân).

Hành động ý nghĩa, kịp thời của các đoàn cứu trợ trong lúc nguy cấp khiến người dân vô cùng cảm kích.

Ông Hoàng Văn Tuấn, Chánh văn phòng UBND xã Tiên Lục, cho biết đến 16h ngày 9/10, toàn bộ xã có 19 thôn bị ngập (toàn xã có 61 thôn, xóm) với khoảng 8.000 người bị ảnh hưởng.

Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp, hỗ trợ vận chuyển hơn 7.000 nhu yếu phẩm thiết yếu (lương thực, nước uống, thuốc men,… ) đến các khu vực bị chia cắt, bảo đảm không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt trong thời gian chờ nước rút và khắc phục giao thông tạm thời (Ảnh: Mạnh Quân).

Người đàn ông ngồi trên ngọn cây vui mừng khi thấy đoàn cứu trợ trợ giúp các thực phẩm thiết yếu.

"Có bằng này thực phẩm là sống rồi, tôi xin cảm ơn cả đoàn", người đàn ông gửi lời cảm ơn đoàn cứu trợ sau khi nhận gói đồ gồm mì tôm, nước lọc, lương khô (Ảnh: Mạnh Quân).

Người dân bì bõm lội nước ngang ngực đi nhận đồ tiếp tế.

Theo Chánh văn phòng UBND xã Tiên Lục, nước lũ cuồn cuộn đổ về đã khiến 2 công trình tại xã bị đổ sập; chết 8.000 con gia cầm, thủy cầm; 870ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị ngập trắng là trên 70ha.

Người dân, các đơn vị chức năng đã vận chuyển 350 con trâu bò, 1.500 con lợn đến nơi an toàn (Ảnh: Mạnh Quân).