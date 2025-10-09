Tổ phó tổ an ninh trật tự ở Bắc Ninh đột tử khi đang phòng chống lũ

Đêm 9/10, Bộ Công an cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước trên sông Cầu (Bắc Ninh) liên tục dâng cao, vượt mức báo động 3, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trước tình hình khẩn cấp, các lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức túc trực 24/24h tại các điểm xung yếu, chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Tại xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh), vào sáng 9/10, ông Đoàn Văn Mạnh (35 tuổi, Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh) tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống lụt bão tại khu vực ngã ba đê - nơi đang xảy ra hiện tượng tràn, sạt lở.

Suốt buổi sáng ông Mạnh cùng các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực ứng trực, điều tiết phương tiện, hỗ trợ người dân gia cố đê điều, khắc phục sự cố, góp phần giữ vững an toàn cho khu vực xung yếu.

Đến khoảng 12h cùng ngày, tại vị trí làm nhiệm vụ, ông Đoàn Văn Mạnh bất ngờ bị ngất.

Nước lũ trên sông Cầu, sông Thương cuồn cuộn đổ về khiến nhiều nơi ở Bắc Ninh chìm trong biển nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngay lập tức các cán bộ, chiến sĩ công an xã và lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng đưa ông Mạnh đi cấp cứu, song ông Đoàn Văn Mạnh không qua khỏi.

Theo Bộ Công an, ông Đoàn Văn Mạnh tham gia lực lượng công an xã bán chuyên trách từ năm 2015 và đến năm 2016, được tín nhiệm giữ chức Phó Trưởng Công an xã Hùng Sơn.

Từ ngày 1/7/2024, ông tiếp tục tham gia lực lượng An ninh trật tự cơ sở xã Hợp Thịnh, giữ chức Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Tân Sơn, đồng thời là Bí thư Chi bộ thôn Tân Sơn.

Hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn, có mẹ già yếu, vợ làm nông nghiệp, gia đình có hai con nhỏ; con trai lớn sinh năm 2016 bị khuyết tật bẩm sinh, con út còn nhỏ tuổi. Sự ra đi đột ngột của ông Mạnh là tổn thất lớn đối với gia đình, địa phương và lực lượng an ninh trật tự cơ sở.

Bộ Công an đánh giá hành động tham gia tích cực, không quản ngại hiểm nguy, luôn xông pha nơi tuyến đầu của ông Đoàn Văn Mạnh thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và phẩm chất tận tụy “vì nhân dân phục vụ”.

Trong những thời khắc khó khăn nhất, ông Mạnh vẫn kiên định bám trụ, cùng đồng đội góp phần bảo vệ an toàn cho nhân dân.