Giải cứu người đàn ông bị lật thuyền, mắc kẹt khi đi cứu trợ vùng lũ Hà Nội

Tối 9/10, Công an TP Hà Nội cho biết khoảng 22h22 ngày 8/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc một người dân bị lật thuyền tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, TP Hà Nội.

Cảnh sát giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 22, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Trung Giã và người dân địa phương triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng xác định và tiếp cận vị trí nạn nhân, triển khai biện pháp cứu hộ an toàn, đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1989, trú tại thôn An Lạc, xã Trung Giã).

Nhà chức trách cho biết, trước đó anh Thắng tham gia hỗ trợ người dân trong khu vực ngập nước di chuyển đến nơi an toàn. Khi anh trên đường quay về nhà bằng thuyền cá nhân, nước dâng cao và dòng chảy mạnh khiến thuyền của anh Thắng bị lật, anh bị mắc kẹt.

Chiều 9/10, ông Lê Hữu Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã (TP Hà Nội), cho biết xã có khoảng 2.400 hộ dân với trên 9.000 khẩu bị ngập úng cục bộ. Thôn An Lạc, Bình An, Lai Sơn là các điểm đang bị ngập sâu, có nguy cơ cao mất an toàn.

Trước tình hình đó, xã Trung Giã đã tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, huy động xuồng máy, ca nô và lực lượng hỗ trợ di dân đến nơi an toàn.