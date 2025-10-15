Những khu đất triệu đô ven biển Nha Trang bị bỏ hoang cho cỏ mọc

Khu đất Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa cũ tại số 70 Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) rộng 8.000m2 bị bỏ hoang nhiều năm nay, gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị.

Theo kết luận thanh tra của tỉnh Khánh Hòa, trong giai đoạn 2016-2018, cơ quan chức năng của tỉnh đã ký hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với doanh nghiệp để thực hiện dự án xây mới trụ sở và trụ anten của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư của 2 công trình là hơn 220 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp được hoàn vốn bằng quỹ đất tại số 70 Trần Phú.

Năm 2020, các trụ sở mới đã hoàn thành, được bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng chính quyền chưa thể giao đất cho doanh nghiệp theo hợp đồng BT bởi vướng mắc pháp lý. Do đó, khu đất cùng tài sản tại số 70 Trần Phú bị bỏ hoang, không được sử dụng và ngày càng xuống cấp.

Khu đất này có vị trí đắc địa, hướng nhìn trực tiếp ra vịnh Nha Trang - một trong những vịnh biển đẹp, nổi tiếng trong và ngoài nước.

Tuy có vị trí đẹp, nhưng do bị bỏ hoang trong thời gian dài, bên trong khu đất xuất hiện nhiều rác thải, cỏ dại mọc um tùm, các hạng mục công trình xuống cấp, nhếch nhác.

Tường rào quanh khu đất bị hoen gỉ, nhiều đoạn mục nát, bong tróc lớp sơn.

Một dãy nhà trong khuôn viên Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa cũ bị bỏ hoang, không được sử dụng.

Khu đất cơ sở cũ của Trường Cao đẳng nghề Nha Trang rộng 2,7ha ở số 32 Trần Phú, phường Nha Trang cũng bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Theo kết luận thanh tra của tỉnh Khánh Hòa, năm 2014, cơ quan chức năng của tỉnh ký hợp đồng BT với doanh nghiệp để xây dựng mới Trường Cao đẳng nghề Nha Trang (nay thuộc phường Nam Nha Trang). Tổng mức đầu tư dự án là gần 300 tỷ đồng. Quỹ đất hoàn vốn cho hợp đồng BT này là khu đất số 32 Trần Phú.

Mặc dù đến năm 2018, Trường Cao đẳng nghề Nha Trang mới đã hoàn thành, nhưng tỉnh Khánh Hòa chưa thể bàn giao quỹ đất số 32 Trần Phú cho doanh nghiệp do vướng pháp lý. Vì vậy, khu đất này bị bỏ hoang trong thời gian dài.

Bên trong khu đất số 32 Trần Phú, cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục công trình xuống cấp, tạo nên khung cảnh hoang tàn.

Một tòa nhà cao tầng của Trường Cao đẳng nghề Nha Trang cũ cũng bị bỏ hoang, xuống cấp.