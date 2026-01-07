Caracas đáp trả tuyên bố Mỹ "điều hành" Venezuela

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (Ảnh: AFP).

“Chúng tôi là một dân tộc không đầu hàng, không bỏ cuộc, và chúng tôi đang ở đây, điều hành đất nước cùng với nhân dân. Chính phủ Venezuela cai quản đất nước, không ai khác. Không có thế lực bên ngoài nào điều hành Venezuela. Đó là Venezuela, là chính phủ hợp hiến của mình, và là quyền lực nhân dân đã được củng cố”, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu trên truyền hình ngày 6/1.

Đây là một sự thay đổi giọng điệu nữa của nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Bà Rodriguez làm phó tổng thống từ năm 2018 và đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời hôm 5/1, tạm thời điều hành đất nước thay ông Maduro.

Kể từ đó đến nay, bà Rodriguez cho thấy giọng điệu khi hòa dịu, khi cứng rắn với Mỹ. Trước đó, hôm 4/1, bà tuyên bố sẽ mời chính phủ Mỹ cùng hợp tác trên một chương trình nghị sự nhằm hướng tới phát triển chung.

Thông điệp mềm mỏng đó được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo bà có thể sẽ phải “trả một cái giá rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả ông Maduro”, nếu không tuân thủ các yêu cầu của Washington.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu hôm qua, bà Rodriguez quay trở lại với ngôn từ cứng rắn hơn, mô tả chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro là một “hành động vi phạm luật pháp quốc tế” và “bắt cóc quân sự”.

Phát biểu mới nhất của bà Rodriguez có thể coi là sự bác bỏ trực diện đối với tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump rằng Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela.

"Chúng ta nên điều hành Venezuela một cách đúng đắn. Chúng ta nên điều hành bằng luật pháp và trật tự. Chúng ta nên điều hành Venezuela sao cho có thể tận dụng được lợi thế kinh tế từ những gì họ có... đó là dầu mỏ quý giá và những thứ quý giá khác", ông Trump phát biểu hôm 4/1.

Trước đó, ông nói, Mỹ sẽ điều hành Venezuela cho tới khi một quá trình chuyển giao an toàn, phù hợp và đúng đắn có thể diễn ra. Một nhóm quan chức Mỹ sẽ nắm quyền lãnh đạo Venezuela trong một giai đoạn. Nhóm này bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine.

Trong tuyên bố mới nhất, ông Trump cho biết, Venezuela sẽ chuyển giao từ 30 đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ. Số dầu đó sẽ được vận chuyển bằng các tàu chở dầu, đưa thẳng đến các cảng ở Mỹ.

“Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, khoản tiền đó sẽ do tôi, với tư cách Tổng thống Mỹ, quản lý để bảo đảm được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Venezuela hiện chưa đưa ra bình luận.