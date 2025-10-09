Dỡ điểm kinh doanh cuối khu nghỉ mát 28.000m2, trả lại bãi biển Nha Trang

Ngày 8/10, công nhân, máy móc đã tháo dỡ các hạng mục công trình của nhà hàng Ana Beach House (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa quản lý, khai thác.

Trước đó, vào cuối tháng 9, UBND phường Nha Trang đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa xử lý tài sản gắn liền với khu đất của nhà hàng nêu trên. Việc này nhằm hoàn trả mặt bằng cho nhà nước, do khu đất đã hết thời hạn thuê đất và không được gia hạn theo quy định.

Nhà hàng Ana Beach House thuộc khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara. Năm 1995, tỉnh Khánh Hòa cho doanh nghiệp thuê hơn 28.000m2 mặt đất và 10.000m2 mặt nước biển để xây khu nghỉ mát Evason Ana Mandara.

Khu nghỉ mát nằm bên bờ vịnh Nha Trang, chắn tầm nhìn ra biển và chiếm dụng không gian sinh hoạt cộng đồng. Do đó, người dân địa phương mong muốn khu nghỉ mát sớm được di dời.

Hiện thực hóa mong muốn của người dân và phù hợp với quy hoạch chung, từ năm 2020 đến năm 2024, tỉnh Khánh Hòa thu hồi lại diện tích mặt biển, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp ngừng đón khách, tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng để tỉnh quản lý theo quy định.

Trước đó vào năm 2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê hơn 24.000m2 đất ở Bắc bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) để xây dựng địa điểm kinh doanh mới.

Giữa tháng 1/2024, tỉnh Khánh Hòa ra quyết định thu hồi hơn 20.000m2 đất đã cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê. Cùng thời điểm, các công trình của dự án nằm trên diện tích bị thu hồi cũng được doanh nghiệp phá bỏ hoàn toàn, trả lại mặt bằng.

Từ tháng 5 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các quyết định, tiếp tục thu hồi hơn 8.000m2 đất còn lại thuộc dự án khu nghỉ mát Evason Ana Mandara. Phần diện tích này có nhà hàng Ana Beach House.

Do diện tích đất đã bị cơ quan nhà nước ra thông báo thu hồi, nên doanh nghiệp tháo dỡ nhà hàng - hạng mục kinh doanh dịch vụ du lịch cuối cùng của dự án - nhằm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho cơ quan chức năng quản lý.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các công trình xây dựng bằng bê tông tại nhà hàng đã được đập bỏ gần như hoàn toàn. Hiện trường tháo dỡ còn ngổn ngang, công nhân đang phân loại các vật liệu còn sử dụng được trước khi thu dọn toàn bộ.

Máy múc được điều đến khu vực nhà hàng để hỗ trợ công tác tháo dỡ, giúp quá trình diễn ra nhanh chóng và an toàn hơn.

Một công nhân tham gia tháo dỡ cho biết, khối lượng công việc còn lại không nhiều, chủ yếu là thu gom vật liệu và xử lý phần nền móng. Dự kiến, toàn bộ công tác tháo dỡ sẽ cơ bản hoàn thành vào ngày 10/10.

Công nhân tham gia tháo dỡ đưa các cột kèo bằng gỗ của nhà hàng còn sử dụng được về bãi tập kết, chờ xe tải đến vận chuyển đi cất giữ.

Các kệ sắt trong nhà hàng được đưa lên xe tải để vận chuyển ra khỏi khu vực tháo dỡ.

Hiện hơn 20.000m2 đất thu hồi từ dự án Evason Ana Mandara được chỉnh trang, một phần thành công viên ven biển, phần còn lại làm bãi đỗ ô tô.

Còn theo thiết kế ý tưởng đô thị phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng đã được tỉnh Khánh Hòa thông qua, khu đất thu hồi từ dự án khu nghỉ mát sẽ quy hoạch thành Ngôi làng của biển.

Nơi đây sẽ hình thành công viên với lối ra biển, giữ lại tối đa mảng xanh hiện hữu và bổ sung các công trình phục vụ tiện ích.

Vị trí của khu nghỉ mát Evason Ana Mandara (chấm đỏ) đã được tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất (Ảnh: Google Maps).