Lý do khiến tòa nhà 1.800 tỷ đồng hoàn thành 6 năm vẫn chưa được nghiệm thu

Ngày 5/10, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa ban hành công khai kết luận thanh tra đối với một số dự án có vướng mắc, chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh. Trong đó có dự án Trung tâm thương mại - khách sạn dịch vụ (A&B Sai Gon Tower).

Theo kết luận, tháng 2/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần A&B Sài Gòn Nha Trang làm chủ đầu tư dự án A&B Sai Gon Tower.

Tòa nhà A&B Sai Gon Tower có vị trí đối diện tháp Trầm Hương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Dự án được đặt tại số 44 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang (nay là phường Nha Trang, Khánh Hòa), có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 9.000m2. Thời gian hoạt động là 49 năm kể từ ngày 28/2/2014. Tiến độ thi công được giao đến quý IV/2019 phải hoàn thành, đưa vào khai thác.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa ghi nhận, đến nay dự án đã hoàn thành phần thi công công trình như tiến độ đã giao, nhưng chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng do vướng các thủ tục pháp lý trong quá trình đầu tư.

Cụ thể, năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), tham mưu UBND tỉnh ra quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa đánh giá kỹ sự phù hợp quy hoạch, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất, cũng như chưa thẩm định đầy đủ nhu cầu sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) và Sở Xây dựng có tham gia ý kiến nhưng chưa đánh giá đầy đủ các yêu cầu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Xây dựng năm 2014.

Các vi phạm này dẫn đến việc UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư không đúng quy định, trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh, các Sở Kế hoạch và Đầu, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường năm 2016 và các cá nhân liên quan.

Kết quả thanh tra cho thấy khu đất thực hiện dự án có diện tích 9.000m2, thuộc thửa đất hơn 2,3ha được xác định là đất trụ sở cơ quan theo Luật Đất đai 2013 và là tài sản nhà nước theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được Khánh Hòa cấp cho Cục Quản trị T.78 (nay là Cục Quản trị thuộc Văn phòng Trung ương Đảng), với mục đích sử dụng là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, thời hạn sử dụng lâu dài, được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cục Quản trị T.78 đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Phát triển A&B để hợp tác đầu tư kinh doanh phần đất 9.000m2 này. Đến nay, mục đích sử dụng đất chưa được chuyển đổi phù hợp với dự án thương mại, dịch vụ; dự án chưa có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.

Dự án được xây dựng trên khu đất "kim cương" ở Nha Trang, khi nằm đối diện Quảng trường 2 tháng 4, có hướng nhìn ra biển (Ảnh: Trung Thi).

Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, việc sử dụng tài sản nhà nước để hợp tác đầu tư như trên vi phạm quy định của Luật Đất đai 2013 và Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008, trách nhiệm thuộc về Cục Quản trị T.78 năm 2014 và các cá nhân liên quan.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng phát hiện, công trình được cấp phép xây dựng khi chưa đủ điều kiện, không phù hợp với mục đích sử dụng đất, trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng Khánh Hòa năm 2017 và các cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, công trình hoàn thành không đúng nội dung giấy phép, với một số tầng thay đổi về diện tích xây dựng, chiều cao, công năng.

Ngoài ra, dù tòa nhà chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu, nhà đầu tư đã đưa 4 tầng dưới vào kinh doanh là chưa đúng với quy định.

Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền; tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét cơ chế tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình xây dựng và khai thác công trình khi chưa đảm bảo các điều kiện, thủ tục theo quy định (nếu có).