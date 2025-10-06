Toàn cảnh dự án 6.000 tỷ đồng bị đề nghị chuyển Thanh tra Chính phủ xử lý

Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vào tháng 9 có nêu, đối với Khu du lịch và giải trí Sông Lô (gọi tắt là dự án Sông Lô), Phó Thủ tướng thống nhất với kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa, giao dự án cho Thanh tra Chính phủ khẩn trương thanh tra, sớm có kết luận để tháo gỡ, giải phóng các nguồn lực phát triển của dự án.

Theo kết luận, dự án này có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, là một trong những dự án lớn, phức tạp, tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài qua nhiều thời kỳ (gần 30 năm). Trong ảnh là một phần dự án Sông Lô.

Dự án Sông Lô có vị trí tại phường Nam Nha Trang, cách trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa (phường Nha Trang) hơn 15km về hướng Nam. Dự án tọa lạc dưới chân đèo Cù Hin, dọc theo đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Theo hồ sơ, năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thu hồi hơn 180ha đất tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang (nay là phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Trong đó, hơn 170ha được cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Hoàn Cầu thuê 50 năm để triển khai dự án Sông Lô; diện tích còn lại do tỉnh Khánh Hòa quản lý, sử dụng làm đường giao thông theo quy hoạch.

Sau khi được cho thuê đất, chủ đầu tư tổ chức xây dựng các khu resort, nhà hàng, khách sạn... để kinh doanh dịch vụ, du lịch.

Bên cạnh các dịch vụ nghỉ dưỡng, dự án còn tích hợp sân golf trong khuôn viên.

Khu bãi biển thuộc dự án Sông Lô.

Hiện nay, gần như toàn bộ diện tích phía Đông đường Nguyễn Tất Thành, thuộc dự án Sông Lô đã được đưa vào sử dụng, trong khi một số khu vực phía Tây vẫn còn bỏ hoang.

Đất đai hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm ở phần đất phía Tây đường Nguyễn Tất Thành thuộc dự án Sông Lô.

Theo ông Nguyễn Văn Bình (trú tại tỉnh Khánh Hòa), người có đất tại phía Tây dự án Sông Lô, đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại, khiếu kiện đến các cơ quan chức năng liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và chính sách tái định cư. Vụ việc kéo dài suốt hàng chục năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm thanh tra toàn diện dự án Sông Lô, nhằm làm rõ những vướng mắc tồn tại suốt hàng chục năm qua và có hướng giải quyết dứt điểm.

Ngoài những khu đất để cỏ cây mọc um tùm, một số công trình phía Tây dự án Sông Lô tuy đã được xây dựng nhưng khai thác kém hiệu quả, thậm chí bị bỏ hoang.

Vị trí của dự án Sông Lô (chấm đỏ) tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Google Maps).