Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở TPHCM: Cảnh sát khống chế lửa trong 2 phút

Chiều 5/2, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CHCN (PC07, Công an TPHCM) đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong tại phường Đông Hưng Thuận.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng phòng PC07, Công an TPHCM thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Thượng tá Trần Xuân Phương, PC07 nhận tin báo cháy lúc 0h53 cùng ngày và có mặt tại hiện trường lúc 1h01. Đám cháy được khống chế ngay sau đó 2 phút và dập tắt hoàn toàn vào lúc 1h15.

“Đây là căn nhà cấp 4 kết cấu tường gạch, mái tôn nằm trong hẻm sâu, cách đường Tô Ký hơn 100m, xe cứu hỏa không thể tiếp cận vào hiện trường”, Phó Trưởng phòng PC07 thông tin.

Căn nhà xảy ra cháy có diện tích 32m², gồm khu rang xay cà phê, phòng ngủ. Nhà có 4 người sinh sống gồm ông N.T.T. (46 tuổi) cùng vợ và 2 con. Tại thời điểm xảy ra cháy, ông T. đang đi công tác.

Vụ cháy thiêu rụi 16m² căn nhà, chất cháy chủ yếu là bao nylon để đóng gói cà phê, ghế sofa, sách vở.

Người mẹ và con gái được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh, người con trai tử vong trong phòng ngủ, nghi do ngạt khói.

Căn nhà bị cháy có diện tích nhỏ, nằm sâu trong hẻm (Ảnh: M.H.).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 1h cùng ngày, người dân sống trong hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận nghe nhiều tiếng hô hoán.

Người dân chạy ra kiểm tra và phát hiện một căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, nên nhanh chóng tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, căn nhà bị khóa cửa phía trong, nên nỗ lực cứu hỏa bất thành.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN (PC07, Công an TPHCM) huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ đến hiện trường dập lửa, cứu người. Ngọn lửa được dập tắt sau đó ít phút.

Khi kiểm tra hiện trường, công an phát hiện 3 mẹ con đã tử vong gồm bà P.T.M.L. (44 tuổi, ngụ TPHCM), con gái N.P.M.N. (14 tuổi), và con trai N.P.M.Ng. (6 tuổi).