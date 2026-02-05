Xe điện Trung Quốc cùng cỡ VinFast VF 6 đang được giảm gần 360 triệu đồng

Mẫu MG4 EV đang có ưu đãi lớn chưa từng thấy tại đại lý trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, một showroom tại miền Trung đang áp dụng mức giảm lên tới 358 triệu đồng cho bản cao cấp (Lux) của mẫu xe điện này, hạ giá từ 948 triệu xuống 590 triệu đồng.

MG4 EV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Xe được định vị ở phân khúc CUV hạng B với kích thước tương đương VinFast VF 6 (Ảnh: Đại lý MG).

Cơ sở này còn rao bán bản tiêu chuẩn (Del) của MG4 ở mức giá 550 triệu đồng, tức là giảm 278 triệu đồng so với giá niêm yết. Tại các đại lý khác, mức giảm của MG4 có thể thấp hơn, và đa phần đều hết bản tiêu chuẩn, chỉ còn biến thể Lux nhưng số lượng không nhiều.

Đơn cử như một cơ sở tại miền Bắc chỉ còn 3 chiếc MG4 EV Lux màu trắng, đỏ và xám. Theo tư vấn bán hàng, những xe này được giảm 328 triệu xuống còn 620 triệu đồng. Tại một số showroom khác, mẫu xe điện Trung Quốc chỉ được giảm nhiều nhất 298 triệu đồng, tương tự thời điểm trước đó.

Ngoài ưu đãi giảm giá, các đại lý trên còn tặng kèm khách mua xe một bộ sạc treo tường công suất 7kW, bảo hiểm thân vỏ và một số phụ kiện khác.

Nội thất của MG4 được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng không được người dùng đánh giá cao, do nhận định trang bị tiện nghi không đủ nổi bật với mức giá lên tới gần 1 tỷ đồng (Ảnh: Xuân Minh).

Lần đầu ra mắt Việt Nam vào tháng 6/2024, MG4 từng nhận được sự quan tâm nhờ thiết kế khá thể thao và hiện đại. Tuy nhiên, giá niêm yết gần 1 tỷ đồng tạo thành rào cản lớn cho mẫu xe điện này, bởi cùng tầm tiền khách Việt có thể tiếp cận các mẫu SUV cỡ C chạy xăng như Mazda CX-5 (749-959 triệu đồng).

Ngoài ra, MG4 còn gặp hạn chế tương tự các mẫu xe điện Trung Quốc khác trên thị trường là khuyết thiếu hệ thống trạm sạc. Dù thường xuyên được hãng tung khuyến mại tặng kèm bộ sạc 7kW để sử dụng tại nhà, không phải khách hàng nào cũng có không gian đỗ xe tại tư gia.

Do đó, kể cả khi xe được giảm tới 300 triệu đồng và hạ giá xuống ngang một mẫu SUV hạng A như Kia Sonet (499-624 triệu đồng), song người tiêu dùng vẫn tương đối “thờ ơ”. Thậm chí, theo nhận định của một số người am hiểu trong lĩnh vực ô tô, MG4 còn khó bắt gặp trên đường phố hơn siêu xe.