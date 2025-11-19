Hà Nội điều chỉnh giao thông một số tuyến đường

Ngày 19/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường trên từ 24/11 đến 25/2/2026.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ cấm ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe lớn hơn 10 tấn vào giờ cao điểm sáng, chiều trên tuyến đường Phúc La (theo hướng và đoạn từ nút giao Văn Khê đến nút giao Cầu Bươu - Phùng Hưng) và trên đường Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu (theo hướng và đoạn từ nút đường Đại Thanh đến nút giao Phúc La - Phùng Hưng).

Đồng thời, điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện xe tải lớn hơn 10 tấn vào khung giờ cao điểm trên tuyến đường: Quốc lộ 1A → Đường tỉnh 427 → Đường trục phát triển phía nam Hà Nội → Đường vành đai 3.5 (nút giao Văn Khê) và ngược lại.

CSGT điều tiết giao thông ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Cơ quan chức năng sẽ bổ sung biển thông báo từ xa tại các nút giao để xe tải có trọng lượng trên 10 tấn nhận biết được sớm để di chuyển theo tuyến đường phân luồng.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo chỉ dẫn, điều chỉnh vạch sơn cho phù hợp… theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Ban Duy tu được giao theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao...