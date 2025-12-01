CSGT Hà Nội xuyên đêm ứng trực bảo đảm an toàn giao thông dịp lễ Noel

Đêm 24/12, Phòng CSGT Hà Nội cho biết thực hiện kế hoạch của Công an Hà Nội về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ Noel, đơn vị này đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông trên toàn địa bàn, tập trung tại các khu vực đông người, tuyến đường dẫn đến nhà thờ, điểm sinh hoạt tôn giáo.

Đội CSGT đường bộ số 8 hướng dẫn giao thông trên tuyến đường dẫn vào Trung tâm hành hương Thánh Phêrô Lê Tuỳ (Ảnh: Ngọc Tiến).

Ghi nhận từ 18h30, tại khu vực Trung tâm hành hương Thánh Phêrô Lê Tuỳ - Giáo xứ Bằng Sở, xã Hồng Vân, các tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8 phối hợp với công an xã đã tăng cường lực lượng, bố trí chốt trực tại các trục đường chính, khu vực tập trung đông người dân đi lại trong buổi tối.

Song song với đó, lực lượng công an xã tăng cường nhắc nhở, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, bảo đảm an ninh an toàn cho bà con giáo xứ tham dự các hoạt động trong Lễ Giáng sinh.

Tại khu vực cửa ngõ thủ đô, Đội CSGT đường bộ số 6 tổ chức tuần tra lưu động, phân luồng từ xa, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài, nhất là trên các tuyến xuyên tâm hướng vào nội đô, đường vành đai, khu vực bến xe, tuyến kết nối liên tỉnh.

Đội CSGT đường bộ số 1 tuần tra lưu động, xử lý nhắc nhở, xử lý các trường hợp dừng, đỗ sai quy định các tuyến phố trung tâm (Ảnh: Ngọc Tiến).

Trên các tuyến đường dẫn đến các nhà thờ lớn như Hàng Bột, Hàm Long, Nhà thờ Lớn Hà Nội…, lực lượng CSGT được bố trí từ sớm, phối hợp với công an cơ sở, thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý, bảo đảm cho người dân và các giáo dân đi lại thuận lợi, an toàn trong đêm Noel.

Trung tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết trong dịp lễ Noel năm nay, đơn vị tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bố trí lực lượng phù hợp theo từng khung giờ, từng địa bàn trọng điểm, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng về giao thông.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết bên cạnh công tác phòng, chống ùn tắc, các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động cũng được tăng cường trên các tuyến đường trọng điểm.

CSGT theo dõi, điều hành giao thông qua hệ thống camera AI tối 24/12 (Ảnh: Ngọc Tiến).

Ngoài ra, lực lượng CSGT tập trung kiểm soát nồng độ cồn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, thanh thiếu niên phóng nhanh, lạng lách.

Cùng với lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp ngoài hiện trường, Trung tâm Điều khiển giao thông, Phòng CSGT Hà Nội cũng tăng cường cán bộ trực, theo dõi sát tình hình qua hệ thống camera AI, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ huy, điều hành giao thông.