Chống cưỡng chế, ném gậy tẩm xăng vào lực lượng chức năng ở Tây Ninh

Ngày 5/2, TAND Khu vực 10 tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hoa (56 tuổi, ngụ phường Long Hoa) 9 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, ngày 4/1/2023, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành (nay là Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10, tỉnh Tây Ninh) mời bà Hoa đến vị trí đất để công bố quyết định cưỡng chế thi hành án dân sự số 1 và số 2, ban hành ngày 3/11/2022.

Bà Hoa lĩnh án 9 tháng tù giam (Ảnh: K.D.)

Theo Bản án số 6 ngày 18/4/2022 của TAND tỉnh Tây Ninh, bà Hoa có nghĩa vụ trả lại phần đất diện tích 100m2 tại thửa đất số 638, tờ bản đồ số 16, tọa lạc tại khu phố Long Hải, phường Long Hoa cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt.

Ngoài ra, theo bản án số 21 ngày 24/2/2022 của TAND tỉnh Tây Ninh, bà Hoa phải trả lại phần đất diện tích 100m2 tại thửa đất số 639, tờ bản đồ số 16 cho bà Trần Thu Ngân, đồng thời di dời toàn bộ tài sản ra khỏi phần đất chiếm giữ trái phép của bà Ngân và bà Nguyệt.

Tuy nhiên, bà Hoa không tự nguyện chấp hành án mà leo lên mái nhà, dùng bật lửa đốt cháy gậy quấn vải có tẩm xăng rồi ném về phía lực lượng chức năng. Sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, lập biên bản đối với bà Hoa về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trong quá trình khiếu kiện, bà Hoa còn sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo UBND thị xã Hòa Thành (trước khi sáp nhập) kèm nội dung khiếu kiện, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.

Căn cứ khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự, TAND Khu vực 10 tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hoa 9 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.