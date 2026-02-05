Nhóm thanh niên lạng lách, xịt hơi cay vào người đi đường “cho vui"

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, chiều 5/2, Công an xã Yên Phú phối hợp với Công an xã Lạc Sơn phát hiện 4 đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển số, nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhóm đối tượng khai nhận gồm Bùi Văn Nhân (sinh năm 2011), Bùi Bình Minh (sinh năm 2011), Bùi Hoàng Phú (sinh năm 2010, cùng trú tại xã Yên Phú, Phú Thọ) và Bùi Văn Sang (sinh năm 2006, xã Yên Phú, Phú Thọ).

4 đối tượng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng và mang theo bình xịt hơi cay với mục đích xịt vào người đi đường "cho vui" (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với công an, nhóm thanh niên khai nhận còn mang theo bình xịt hơi cay với mục đích xịt vào người đi đường “cho vui”.

Đáng chú ý, sau khi được công an vận động, nhóm đối tượng tự nguyện giao nộp thêm một số loại vũ khí thô sơ, công cụ tự chế đang cất giấu tại nhà, gồm bình xịt hơi cay, một súng cồn tự chế, một súng cao su bắn đạn bi và một thanh kim loại dài 3m có một đầu gắn dao nhọn.

Vũ khí thô sơ, công cụ tự chế cất giấu tại nhà được các đối tượng giao nộp cho cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an xã Yên Phú đang củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.