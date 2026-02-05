Người đàn ông Hàn Quốc nhờ vợ hờ ở TPHCM “chạy án” ma túy

Ngày 5/2, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lee Donghoun (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 7 năm tù về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đưa hối lộ.

Bị cáo Lee Cheoljun (38 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) bị phạt 2 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Liên quan vụ án, bị cáo Trần Quỳnh Như (25 tuổi, ngụ Gia Lai) bị tuyên 6 năm tù về tội Đưa hối lộ. Riêng bị cáo Nguyễn Thành Trung (44 tuổi, ngụ TPHCM) lĩnh 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Lee Donghoun và Trần Quỳnh Như sống chung như vợ chồng tại phường Long Thạnh Mỹ (TPHCM).

Ngày 15/12/2024, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Lee Cheoljun đến gặp Donghoun nhờ thuê phòng lưu trú và rủ người này sử dụng ma túy. Chiều cùng ngày, Donghoun mang ma túy đến căn hộ đã thuê cho bạn đồng hương, rồi cả hai cùng nhau sử dụng.

Sau khi sử dụng ma túy, Lee Cheoljun có hành vi gây mất an ninh trật tự nên quản lý căn hộ đã trình báo cơ quan công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phát hiện ma túy cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Biết sự việc, Donghoun đã xóa các tin nhắn trao đổi với Lee Cheoljun nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Đồng thời, người đàn ông này bàn bạc với bạn gái tìm người “chạy án” để giúp Lee Cheoljun không bị xử lý hình sự.

Trần Quỳnh Như sau đó liên hệ Nguyễn Thành Trung. Theo hồ sơ vụ án, Trung không có nghề nghiệp ổn định, không quen biết người có thẩm quyền và không có khả năng can thiệp pháp lý, nhưng vẫn nhận lời nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/12/2024, Như cùng Donghoun giao cho Trung 500 triệu đồng. Tuy nhiên, Trung không thực hiện được như cam kết. Đến ngày 21/12/2024, cơ quan công an phát hiện vụ việc và thu giữ toàn bộ số tiền nói trên.