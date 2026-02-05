Gặp tai nạn tại ngã tư hỏng đèn, một phụ nữ tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 5/2, tại khu vực ngã tư giao đường Lý Tự Trọng (quốc lộ 1 qua xã Thạch Hà) với đường Lý Nhật Quang và tuyến đường ngõ ở xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ô tô tải mang biển kiểm soát 38H-012.xx di chuyển trên đường Lý Tự Trọng theo hướng từ xã Thạch Hà đi phường Thành Sen (thành phố Hà Tĩnh cũ).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khi đến khu vực ngã tư nêu trên, ô tô tải xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 38N3-04xx di chuyển cùng chiều phía trước.

Sau cú va quệt mạnh, 2 người cao tuổi ngồi trên xe máy ngã xuống đường. Trong đó, người phụ nữ tử vong do bị thương nặng, người đàn ông may mắn thoát nạn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Thạch Hà và các đơn vị liên quan có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân.

Biển cảnh báo đèn tín hiệu hư hỏng gần hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo người dân sống gần hiện trường, khu vực ngã tư này có hệ thống đèn tín hiệu giao thông nhưng sau các đợt mưa bão năm 2025 đã bị hư hỏng và ngừng hoạt động suốt nhiều tháng.

Thay vào đó, cơ quan chức năng cho lắp các biển cảnh báo từ xa với nội dung: "Đi chậm, phía trước đèn tín hiệu hư hỏng, chú ý quan sát".

Lãnh đạo xã Thạch Hà cũng xác nhận tình trạng trên và cho biết địa phương đã từng kiến nghị các ngành liên quan sớm vào cuộc khắc phục.