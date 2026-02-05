Nga bác tin đồn liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein

Tỷ phú ấu dâm quá cố Jeffrey Epstein (Ảnh: Corbis).

Điện Kremlin cho biết Nga không muốn lãng phí thời gian trả lời các câu hỏi về những tin đồn trên truyền thông phương Tây và từ Thủ tướng Ba Lan cho rằng tỷ phú ấu dâm quá cố Jeffrey Epstein có thể từng là một dạng tài sản tình báo của Nga.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đầu tuần nói rằng Warsaw sẽ mở một cuộc điều tra về những gì họ cho là các mối liên hệ tiềm tàng giữa Epstein và các cơ quan tình báo Nga, cũng như bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với Ba Lan.

Ông Tusk không đưa ra bằng chứng cho các khẳng định của mình, dù truyền thông phương Tây trong những ngày gần đây đã đặt câu hỏi liệu Epstein có phải là một điệp viên Nga thu thập tài liệu nhạy cảm về giới giàu có và quyền lực hay không.

“Tôi muốn đùa về những giả thuyết như vậy, nhưng thôi đừng lãng phí thời gian”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Trong các hồ sơ về Epstein do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, Nga được nhắc đến hàng nghìn lần.

Các tài liệu này cũng cho thấy một số phụ nữ trẻ mà Epstein có liên hệ đến từ Nga, trong đó có một phụ nữ 26 tuổi mà ông ta tìm cách giới thiệu với Andrew Mountbatten-Windsor, em trai của Vua Anh Charles.

Nhiều tổ chức truyền thông và các blogger cũng suy đoán Epstein làm gián điệp cho cơ quan tình báo đối ngoại Mossad của Israel hoặc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Cho đến nay, chưa có bằng chứng xác thực nào được một cơ quan báo chí lớn công bố cho thấy tỷ phú ấu dâm này làm việc cho bất kỳ cơ quan tình báo nào.

Các quan chức Nga cho rằng những tuyên bố về mối liên hệ giữa Epstein và tình báo Nga rõ ràng đang được đưa ra nhằm đánh lạc hướng.