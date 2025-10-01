Đại lộ Thăng Long vẫn ngập sâu, ùn tắc kéo dài gần 10km trên cao tốc

Sau 2 ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10, mưa lớn trên diện rộng khiến Hà Nội ngập sâu trên diện rộng, giao thông tê liệt toàn thành phố vào tối 30/9.

Đến sáng 1/10, tuy nước đã rút dần, nhưng hiện vẫn còn hàng chục điểm ngập toàn thành phố, đặc biệt là khu vực Đại lộ Thăng Long phía Nam thành phố. Nước vẫn ngập sâu trên cao tốc Hà Nội – Hòa Lạc cả hai hướng khiến giao thông tê liệt, kẹt xe kéo dài nhiều kilomet.

Ghi nhận của PV Dân trí sáng 1/10 tại Đại lộ Thăng Long (đoạn qua phường Tây Mỗ, hướng về trung tâm Hà Nội và hướng ngược lại), nước vẫn ngập sâu hai bên đường gom và Đại lộ từ 0,8 đến 1m. Trên cao tốc Hà Nội – Hòa Lạc ngập sâu khoảng 0,6m.

Đoạn cao tốc Hòa Lạc - Hà Nội phía trước khu Vinhomes Smart City Tây Mỗ ngập sâu hai bên đường đại lộ và đường gom, các phương tiện phải di chuyển lên cao tốc hướng về thành phố.

Tuy nhiên, tới đoạn cầu vượt nút giao Tây Mỗ thì ngập sâu cả trên cao tốc, tạo thành điểm "thắt cổ chai", giao thông ùn ứ khi người dân cố di chuyển chậm qua đoạn ngập.

Từ 7h sáng, lượng phương tiện từ hướng Hòa Lạc đổ về trung tâm Hà Nội bắt đầu ùn tắc kéo dài khoảng 7-8km. Cả xe máy, ô tô đều di chuyển lên làn cao tốc khiến giao thông càng hỗn loạn.

Sáng nay Hà Nội đã ngớt mưa, trời hửng nắng nhẹ, người dân vẫn đi làm bình thường khiến lượng phương tiện đông đúc.

"Sáng đi ra đường gom đại lộ thì ngập sâu, đi lên cao tốc về tới Tây Mỗ mất gần nửa tiếng đồng hồ vì kẹt dài, đến chỗ ngập cố lao qua thì xe chết máy, đành phải đẩy bộ một đoạn rồi đứng chờ ở đây", ông Minh Hòa ngán ngẩm nói.

Khu vực Đại lộ Thăng Long và đường vào hầm chui về khu đô thị Vinhomes Smart City Tây Mỗ ngập nặng, các phương tiện không thể di chuyển qua, buộc phải đổi hướng đi lên cao tốc.

Trong khi đó, hướng ngược lại từ Hòa Lạc về trung tâm Hà Nội cũng ùn ứ khi tới đoạn ngập phía trước khu Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Mắc kẹt trong dòng xe gần như "chôn chân" hàng giờ đồng hồ trước điểm ngập, một người đi xe máy cố nhấc xe lên vỉa hè để thoát ra khỏi đoạn đường ùn tắc.

Nhiều người đi xe máy cũng hỗ trợ nhau đẩy xe băng qua vỉa hè để thoát ra khỏi cao tốc, tránh đoạn ùn tắc.

Một số người ngồi trên ô tô phải xuống đi bộ để cố thoát ra khu vực kẹt xe, tìm cách khác để di chuyển qua khu vực ngập.

Đến 9h, đoạn qua hầm chui trên cao tốc Hòa Lạc - Hà Nội vẫn kẹt cứng, cả 5 làn xe đều "chật như nêm".

Trước đó, trong tối 30/9, theo thống kê của đơn vị chức năng, có tới hơn 60 điểm ngập toàn Hà Nội, đến sáng 1/10, hiện vẫn còn hơn 20 điểm ngập toàn thành phố, nhiều điểm ngập sâu, giao thông gần như tê liệt.